Astrologinja Lenka: to prinaša sobota, Saturnov dan

Ob zori, ko se izmenjujeta noč in dan, ko nastane zora, je Sonce, planet namena, volje, ega, življenja, spremenilo svoje znamenje in prešlo v Škorpijona. Obstaja povsem druga energija. Vsi imamo nekje v natalni karti znak Škorpijona. Odvisno je samo od področja, na katerem se nam ta energija manifestira in zato je ne pokažemo enako. Vsekakor pa je končni cilj znaka Škorpijona, da iz njega izhajamo in se vanj vračamo. Je seme spočetja in smrti. Je seme najgloblje ljubezni in največjih vojn. Zato so vsi ali nič s takšno energijo. Ali ljubijo najgloblje, ali sovražijo najgloblje, ali so vdani in posvečeni do dna Duše ali pa zavrnjeni iz dna Duše. Nimajo polovičnosti, ničesar ne delijo na pol, imajo vse popolnoma, ali imajo vse v lasti ali nočejo ničesar. Moč, da od druge osebe dobijo vse, kar želijo, pa tudi, da ne povedo ničesar o sebi. Želja po lastništvu druge osebe, ljubezen do konca življenja, do groba, ali moja ali od nikogar.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Morda se ravno iz najglobljih strahov pred izgubo ljubljene osebe, pred tem, da bi ostali brez nje, porajajo največji impulzi ljubosumja, maščevanja, sovraštva, uničenja ali celo samo uničenja. Ker zanje obstaja le imeti ali ne. Vmes ni, vmes je nič.

Tisti pa, ki znajo, znajo osvetliti vso moč, ki jo nosijo v sebi, vse tiste nezavedne darove, ki jih imajo globoko v sebi, postanejo tudi največji čarovniki, zdravilci, največji preobrazbi in regeneratorji življenja. A tudi to zahteva velik pogum, veliko željo, a na koncu največje novo življenje.

V tistem trenutku na nebu je Luna na koncu znamenja Bika, do okoli 10 ure. prestopi v znamenje Dvojčkov. Ta quincus je velika prilagoditev za vse nas. Toda Luna je takoj v konjunkciji s severnim vozlom in to ji daje popolnoma novo energijo, da ve, kaj hoče in hoče. Je pa tu vesela, otročja, igriva, ne zapira ust, ampak to je tudi sproščanje energije. Zvečer gre v čudovit trigon s Saturnom, ki se počasi pomika naprej in mu pomaga vztrajati pri vseh svojih zamislih.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v Vodnarju končno prestopil iz stopnje, kjer se je obrnil v direktno smer in nam odpira pot, da s skupnimi močmi dosežemo veliko, obožuje pa red, disciplino, spoštovanje pravil ...