Astrologinja Lenka: To postavlja vse na glavo

Luna je še vedno v znamenju vodnarja, edinstvena in čudaška na svoj način in proti vsem, že od jutra je v kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom iz znamenja bika. No, to pa postavlja vse na glavo. Zdi se, da dušo trgajo nezadovoljstvo, živčnost in napetost. Ni miru v telesu, ni koncentracije za nič. Vse bi hitro, prehitro ali bi enostavno vse presekalo, saj imaš občutek, da tako naprej ne moreš. Ampak, ali je to rešitev v taki situaciji, ko gredo od vsega še lasje na glavi pokonci in bi ​​človek najprej skočil iz svoje kože. Potrebuješ mir, moraš videti, kaj je tisto, kar te prebuja, kar te opozarja in opominja, da moraš narediti spremembo pri sebi in ne okoli sebe. Kakšno nezadovoljstvo je to, ki se vleče tako dolgo, in zdaj je čas, da razmislite o tem in greste počasi v to smer. Spremenite sebe, ne drugih. Poiščite svojo pot in svojo svobodo, ki vas osvobodi vseh pritiskov.

Luna nadaljuje svojo pot in gre v opozicijo z Venero iz znamenja leva – še dodatno nezadovoljstvo, ne samo v Duši, ampak tudi pri tistih, ki so vam tako blizu. Obstaja neskladje med željami in potrebo samo in ta občutek se prenaša preko sestre, prijateljice, kot da so oni krivi za vse, kar se ti dogaja.

Da ne omenjamo, da bo med 14. in 16. uro Luna prišla v opozicijo z Marsom iz znamenja leva. To ni samo napetost in živčnost, ampak ostrina, ki reže vse v zraku. In če do takrat ne najdete miru in načina, da nekaj naredite, če je treba – hitreje, to pripelje do ranjena Duše. In spet kdo drug kot nekdo z moške strani, čigar ponosa ste se dotaknili, njegovega ega, in takrat nastanejo ta dejanja.

Danes je dan poln adrenalina in nenavadne energije. Zato je še posebej dobro, če se odločite za skok iz letala, letenje z balonom. A tudi tu je potrebna previdnost, saj lahko majhne nepazljivosti povzročijo velike težave.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa uživa v znamenju bika. Tukaj je vsega v izobilju, od hrane, užitka, materialnih in finančnih dobrin. Če ne drugega, dan uživanja in hedonizma. Tudi če se nabere kakšen kilogram, je to včasih bolje kot ustvarjanje stresnih in šokantnih situacij.