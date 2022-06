Astrologinja Lenka: to nas čaka po polni luni

Za nami je polna luna, ki nam bo dala v naslednjih tednih čas, da v naših odnosih prečistimo marsikaj, kar ni tako, kot bi moralo biti. Še vedno imamo vtis, da se z luno v Strelcu, ne glede na izzive in težave, vse reši lažje in enostavneje. Včasih, tudi v najtežjih trenutkih, z dozo humorja in optimizma. Toda danes je slika popolnoma drugačna. Luna je že v znamenju Kozoroga, kjer izgubi ves tisti entuziazem, ves lahkotni pristop in izkušnjo življenja. Tu je obremenjena z vsem, na vse gleda s strahom, vse gre nekam počasi, nikamor se ji ne mudi, vse ji je pretežko, to pa ji preprečujejo lastni notranji občutki.

Že od jutra je v kvadratu z Jupitrom, tako da je vse predaleč, preveliko, predrago. Nima te vere vase, da lahko z lahkoto doseže vse. Vse je togo, zamrznjeno, nedosegljivo. In ta občutek jo prisili, da se ne loti kakšnega večjega podviga, saj misli, da to ni zanjo ali pa na to ni pripravljena, ne samo iz materialnih, ampak tudi iz mnogih drugih razlogov. In največji razlog je, da se zadržuje. Samo spremeniti mora način, kako se približuje in vidi, da nas planeti zelo podpirajo, v svojem domu jih je celo pet, in to nam pove, da smo na pravi poti in da lahko dosežemo in naredimo veliko več.

Mars, planet energije, akcije, spolnosti je v natančni konjunkciji s Kironom. Ali bo marsikdo doživel celjenje svojih ran ob pomoči drugih ali bo to komu prineslo še večje poškodbe, celo ponižanje? Gre za poškodbo najbolj osebnega dela osebe, zato je nujno, da si človek sam najbolj prizadeva za ozdravitev vseh težav, ki nastanejo v tem odnosu.

Danes je sreda, dan Merkurja, in končno je v svojem znamenju Dvojčkov, neposreden in prepričan, da lahko vsako misel uresniči na pravi način. Tu je njegov um pravilen, ve, kaj hoče, in zna sprejeti pomembno odločitev. Poskrbeti moramo le, da zaradi zamude številnih načrtov Merkur tukaj zna in želi prinesti in narediti veliko stvari hkrati, zato se zaradi te hitrosti lahko zelo hitro zgodi površnost.