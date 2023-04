Astrologinja Lenka: to nas čaka danes zvečer

Luna je že od jutra v sekstilu z Neptunom iz znamenja rib. To je čas po mrku, v katerem se trenutno nahajamo, zato je ravno pravi za ta stik z Neptunom. Malo sprostiti dušo, odpreti nekaj, čemur se človek preda lepim domišljijam, projektom, odprt svojim neuresničenim načrtom. A tista vera v nekaj, kar bo jutri dobro, je nekaj najlepšega in za kar vsi »grabimo«, ko smo v ne tako zavidljivi situaciji. Ker sta vera in upanje tista, ki nam vedno pomagata, da se rešimo iz težke situacije. Ko se malo bolj prepustimo, počasi dobimo rešitve, ki si jih resnično želimo.

Okrog 12.30 Luna počasi prehaja v znamenje dvojčkov. Od resnega, materialnega, fiksnega vzdušja do povsem lahkotnega, radovednega, komunikativnega. No, tukaj pa ni zapiranja ust, vse se vpraša, vse se izve, vse se ve še več, kot bi se moralo. Takoj je v trigonu s Plutonom iz znamenja vodnarja, kar ji daje oporo, da se da marsikaj odviti z veliko energije, s polno osvetlitvijo nekaterih težkih situacij in da se da marsikaj narediti brez zavisti in pohlepa. Ko vnesemo več nežnosti in veselja, se energija popolnoma spremeni in rešitev je takojšnja.

Šele zvečer bo Luna naredila kvadrat s Saturnom iz znamenja rib in kaj je to kot opomin na neke strahove, na neko nemoč. In to malo povrne samozavest, pojavi se neka negotovost in nevera, da je res vse mogoče. Ampak to je le nekaj ur, premislite, ne pripisujte pomena in pojdite naprej.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa potopljen v vodo, v čustva, v znamenju rib. Kakšne načrte želi narediti, a nič ne gre tako zlahka. In vse, kar se pričakuje na hitro, z velikim trudom, še ne bo obrodilo sadov. Potrebni so tišina, mir in povezovanje s seboj, da se stvari začnejo odpirati. A samo da vas spomnim, smo med dvema mrkoma, Merkur, planet razuma in misli, se je obrnil, a je še vedno na isti stopinji. Upočasnite ...