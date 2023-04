Astrologinja Lenka: To nam planeti napovedujejo za 1. april

Luna v levu, ki že od jutra ve, kam sodi in kako se najbolje postaviti, naleti na kvadrat z Uranom iz znamenja bika. Tukaj rada uživa v sami lepoti življenja, Uran pa kar naenkrat vse spremeni, takoj zahteva, da se nekaj hitro naredi, kar seveda vodi le v še večjo živčnost in napetost. Če se odpreš in sprejmeš kot nekaj povsem običajnega, potem lahko tudi ta napet in stresen trenutek postane odskočna deska za nekaj lepega in vznemirljivega.

Koledar za april 2023 3. 4. Merkur v znamenju bika, obrni se k naravi, razmišljaj, kako bi zaslužil več 05.04. Polna luna v znamenju tehtnice, na udaru so vsi odnosi, še posebej partnerski 11. 4. Venera v znamenju dvojčkov, potreba po komunikaciji, spoznavanju veliko stvari hkrati. Sonce v konjunkciji z Jupitrom v Ovnu 14.04. Luna v konjunkciji s Plutonom v Vodnarju. Prečisti čustva ... 16.04. Luna v konjunkciji s Saturnom, ozavestite, kaj je staro, kar te teži. 20.04. Sončev mrk na 29. stopinji Ovna. Sonce prehaja v znamenje bika, uživaj v vseh čutih življenja 21.04. Merkur začenja svojo retrogradno pot, dokončaj vse, kar prej nisi, imej pa veliko pozornost do vseh materialnih in finančnih situacij.

Tu je tudi Venera, ki se počuti svobodno, drzno, močno, ker ima vse, kar si želi, in naleti na nekaj nezadovoljstva. Kakšni bi lahko bili ti občutki, če je oseba nezadovoljna sama s seboj? Je šla ta Venera v marsikaterem užitku predaleč, pa si zdaj ne more privoščiti vsaj lepih oblačil? A vse se da rešiti za oba na najboljši možen način, Luna - Duša v dragih stvareh, Venera v kvantitativni hrani? Zvečer bo tvorila trigon z Jupitrom iz znamenja ovna. Tukaj je zavest tako ali tako obrnjena vase in srce bo polno. Ne samo, da se človek počuti bolje, srečnejše, bolj veselo, z rešitvami iz marsičesa, ampak daje veliko ustvarjalnosti za mnoge ideje.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, znamenju, kjer se vse vrti okoli velike preobčutljivosti, o preteklih, davnih časih. To so vode, ki ne morejo biti mirne, to so čustva, ki se jih Saturn samo dotakne in izvirajo iz največjih globin. Predvsem za tiste, katerih vladar je 12. prve ali če imajo vrinjeno prvo hišo, povezano z vladarjem Saturnom, prinaša velike apatične situacije. Zdi se, da Saturn človeka potiska, da se vrne v čase, ko je bil majhen, ko je bilo vse po starem, skupaj s svojimi najdražjimi. Vrača se v neke davne čase, vzbuja nostalgijo po vsem, kar je bilo nekoč boljše. Je tako, ali le tako Duša vse to doživlja? Z vsemi temi sanjami pogosto povzroči, ne samo med spanjem, ampak tudi v budnem stanju, da se človek vrne v tiste stare čase. Nehote, če pustiš, da te vleče navzdol, padeš vanj in depresija je neizogibna in obžalovanje tistih časov. Ampak danes imamo nov dan in nov mesec.