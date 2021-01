Astrologinja Lenka: To je trenutek, ko lahko vse popravimo

Ponedeljek je Lunin dan. Luna je še vedno v mentalnem znamenju Dvojčka, kjer se še naprej zabava s pridobivanjem čim več znanja in različnimi vrstami komunikacije. Tu ji je vse všeč, še posebej, ker je v trigonu z Merkurjem iz znamenja Vodnarja. Ta zračni del ju povleče v višino in včasih pozabi na pristanek. To je dan za učenje novega in drugačnega. Prihajajo ideje, ki so nore, drzne, odprte, svobodoljubne. Začnite nekaj, kar ste že dolgo pripravljali, zdaj je čas za to, kajti nihče vas ne more odvrniti. Danes je dan za dogovore in povezovanja z različnimi skupinami, z mladimi, z otroki. Vse poteka gladko, brez težav in brez bremen. Ostanimo razigrani in ne zatirajmo otroka v sebi. Bodimo usklajeni s seboj, s svojimi hotenji in načrti.



Sonce je že ves mesec v znamenju Vodnarja in se je ravno odmaknilo od Saturna, ki zahteva disciplino, strogost, tradicijo in spoštovanje. V odnosih z moškimi (oče, mož, nadrejeni), moramo biti zelo mirni in vedeti, kaj želimo, saj se počasi približuje kvadratu z Uranom. In to zahteva upor, nespoštovanje vseh oblasti, težave z njimi, pa tudi težave, ki jih bodo imeli oni sami. Če v vseh teh odnosih že škriplje, pride do veliko razpadov in ločitev, prepirov in tudi do izgube službe. Še posebej ker Sonce naredi sekstil s Kironom, to pa je lahko področje za konflikte s temi ljudmi. Pozdravimo in zadovoljimo obe strani.



Po 10. uri Luna zaide v prazen tek in to pomeni več časa za druženje s knjigami in pisanje, brez velikih načrtov in dogovorov. Toda vsak prosti tek ne prinese uresničitve tega, kar si želimo.



Zvečer po 20. uri Luna preide v znamenju Raka, domov, v svojo posteljo, kjer se počuti najbolje. Spet je med svojimi najbližjimi, kjer najde toploto za dušo in si spočije od vseh naporov.





