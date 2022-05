Astrologinja Lenka: Zavrnite vse nezdrave odnose

Dan se je začel s konjunkcijo Lune in Venere v znamenju Ovna, a tudi v zelo napetem aspektu s Plutonom. Ta vse zelo globoko očisti, a če na to nisi pripravljen, lahko občutiš zdravstvene posledice. Pri njem gre na vse ali nič. Zavrnite vse nezdrave odnose, da ne bo nihče uveljavljal svoje pravice in svoje moči nad vami.

Čez dva dneva bo Luna mlada, do takrat pa je treba prečistiti vse občutke, vse, kar vodi k temu, da se človek ne počuti dobro. Kljub temu bo retrogradni Merkur izzval, da se številne potlačene misli vrnejo na površje. Je pa zdaj tudi čas, da nekomu povemo, da z nami ne morejo ravnati tako, kot so si sami zamislili. Ta aspekt Venere in Plutona lahko prinese številne ljubosumne prizore in neodpuščanje. Venera je danes na zadnji stopnji znamenja Ovna, kjer se s svojo energijsko in moško energijo konča. Vse, kar se je zgodilo takoj, se bo počasi začelo umirjati, saj je Luna okoli 8.30 prešla v znamenje Bika, kjer se počuti najbolje.

Danes je petek, dan Venere, ona pa je v kvadratu s Plutonom, ki ji pravi, da se nikamor ne mudi, in ne dovoli, da bi se zdaj takoj vse razrešilo. To bo povzročilo revolt pri drugi osebi, lahko celo prekinitev vseh vrst odnosov. Pluton ima vpliv nad Venero, ona pa bi v znamenju Ovna skočila iz svoje kože, kar vodi v še večjo razdraženost. Čeprav se čez dan počasi ločuje od njega, je na zadnji stopinji. Merkur pravi, da ni treba začeti nič na novo. Poskusite se umiriti, ne reagirati na nekatere stvari, ne dovolite, da vam drugi krojijo usodo. Ne pokvari si dneva, ti si na prvem mestu.