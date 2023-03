Astrologinja Lenka: To je največja težava Merkurja v Ovnu

Luna je v fazi upadanja in se počasi pomika proti mlaju, kar se bo zgodil čez dva dni. V trigonu je z Marsom, ki se je razgrel v znamenju dvojčkov in kjer je energija precej osredotočena in usmerjena v številna dejanja.

Preden Merkur zapusti Ribe, je v lepem sekstilu s Plutonom, da zaključi čustveni naboj za novo znamenje v tem območju. To je velika globina, ki res lahko marsikaj spremeni. Prepustiti se, povežite se s seboj in magnetno pritegniti tisto, kar si želite. Po 16. uri preide v znamenje rib in prvi aspekt pred mlajem je s Saturnom. Potopljeni v morje spominov bodo nekateri doživeli velik izliv čustev in spominov na neke davno minule čase, tisto, kar je pustilo res globok pečat v Duši. Se lahko kaj spremeni ali sprejme nauk iz tega, da je vendarle vse minljivo.

Od zgodnjega jutra je Merkur prešel v ognjeno, kardinalno in moško znamenje Ovna. V tem znamenju ostaja do 3. aprila. Kako močna in velika energija je to, kjer še preden se kaj pomisli, je že dosežen zaključek. Besede so tukaj hitre, eksplozivne, nimajo časa čakati. Preveč je hitrih in ostrih besed, ki so včasih preostre in premočne. Merkurjev problem je, kako obdržati svoje misli, kako se malo zadržati in ne takoj odreagirati odprto, neposredno in brez najmanjšega olepševanja, še manj pa mehčanja samega tona. A zato ima jasen odnos in fokus, kaj hoče. Oven je tisti, ki ga podpira, da ima zelo močan tekmovalni duh, kjer želi dokazati, da je vedno prvi in ​​v vsem najboljši. Kaj pa je največja težava tega Merkurja v Ovnu? Vsega se zelo hitro naveliča, nima časa čakati, vse nenadoma konča. Ni njegova vrlina, da lahko svojo energijo uporablja dolgo časa, ampak za to, kar je zdaj in takoj. Pomembno je kuriti, ne da bi prezgodaj izgoreli in obupali nad vsem.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je v znamenju rib in se počasi pomika proti koncu znamenja, kjer se bo kmalu srečalo z luno. Malo je še, da osvetlimo vse tisto, kar je tako globoko v nas, kar je potlačeno, kar je nezavedno ali česar se nočemo spominjati. Toda pri njem mora biti vse jasno, odprto, toplo in brez skrivnosti.