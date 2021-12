Astrologinja Lenka: To je idealen trenutek za dogovore in načrte

Že od jutra je Luna v konjunkciji z Jupitrom v znamenju Vodnarja. To je čudovita kombinacija, ki daje realizacijo marsičemu. Če ne drugega, pa vsaj en prijeten trenutek, ki odpre razpoloženje, da občutek, da je vse mogoče, nič ni težko, vse je dosegljivo. Najboljše za to kombinacijo je, ko iz notranjega občutka iz občutka zaprtih oči, odprte Duše, srca spoznamo marsikaj, kar si resnično želimo. S pomočjo naše vizualizacije krepimo intuicijo, ki pa ni nikoli nezmotljiva. Naj ta optimizem traja do poldneva, da bi nekatere stvari lažje premagali ali pa se izognili drugim, ki prinašajo različne konflikte. To je ravno idealen trenutek za kakršne koli dogovore, načrte.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Toda takoj za tem Luna vstopi v kvadrat z Marsom. Vsaka neprevidnost, vsaka hitrost, nenadni rezi vodijo v težave, v prepire. Tukaj sta potrebna velika tišina in mir, saj bo Duša vedno prizadeta, še posebej, ker je Mars tukaj premočan v svojem znamenju Škorpijona. Tu ne izbira besed, ne izbira poti, kako priti do cilja. Nič mu ni dragoceno ali sveto, samo da uresniči svoje zamisli. Dodatno ga podpira Pluton, tako da gre za enormno količino energije, s katero se nima smisla prepuščati ničemur. Ne dialogu, še najmanj pri dokazovanju. Kvadrat z Jupitrom je še vedno prisoten, to pa so težave z denarjem, dediščino, vsemi pravnimi zadevami. Spustite jih zdaj in jih rešite nekaj dni pozneje.

Okoli 16. ure Luna preide v romantično in intuitivno znamenje Rib. Spočijte se, naspite, pustite domišljiji prosto pot in še bolj meditirajte.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, zato ga izkoristimo po svojih najboljših močeh. Širimo veselje, optimizem, vero, vidimo dobroto in lepoto v vsaki besedi in v vsakem človeku. Če ostanemo v tem stanju, bomo lažje prenašali vse druge nepričakovane in nenadne spremembe, ki nas lahko presenetijo. In tudi Merkur je v znamenju Strelca, ali ni najbolje, da so naše misli osredotočene na vse, kar se da narediti z lahkoto, veseljem in spoznanjem?