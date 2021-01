Astrologinja Lenka: To je dan za načrtovanje velikih ambicioznih služb

Sonce je v konjunkciji s Plutonom v znamenju Kozoroga. To je tista notranja moč, ogromna sila, energija, ki zmore vse, se ne boji nikogar in ničesar, ampak sebe. To je dan za načrtovanje velikih ambicioznih služb, velikih podvigov. Je v fazi svoje negotovosti, dvoumnosti, nezaupanja vase. Pluton je planet največjega bogastva, ki »sili« človeka, da pridobi čim več vse vrste materialnih dobrin, denarja ...



Luna je končno zadihala s polnimi pljuči, se rešila vsega, kar ji je prinašalo zadržek, navezanost na snov, kar jo je obremenjevalo s starimi konservativnimi stvarmi. Toda takoj jo je prestregel Saturn, da bi jo opozoril, da še ni čas za nekatere preveč odprte, svobodne, nenavadne situacije. Bolje bi bilo, da bi se umirila, sprejela nekatere stare stvari in ne bi tekla. Na drugi strani pa jo čaka Mars iz Bika, kar jo še bolj frustrira in povzroča napeto situacijo. Ali naj se brani pred vsemi napadi ali se pomiri in počaka, da se pojavi kakšen prijatelj, ki jo bo rešil kot angela? To je Vodnar. Živeti v miru pomeni ne živeti življenja, če se nekaj ne spreminja neprestano, se ne zgodi, je vse pretiho. In tako jo Uran spet čaka s svojim kvadratom, ki jo provocira, naredi živčno in vodi do popolnega nereda in živčnega napada. Je pa zelo razburjena, napeta, živčna in vstopi v konjunkcijo z Merkurjem, kar ji daje nove vizije, nova prijateljstva, nove digitalne komunikacije, uči jo sprejemati vse, kar je drugačno in modernejše.



Vendar je to čas vstopa v spremembe, ko se osvobajamo ne le čustvenih starih vzorcev in vzorcev, temveč tudi nekaterih, da bi fizično šli, se spustili in odšli po svoji poti.

