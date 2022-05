Astrologinja Lenka: To je čas za opazovanje in tišino

Luna je v Ribah in se počasi premika proti Neptunu, planetu megle in kreacije. Ko je v rokah Neptuna, izgubi identiteto, ker so čarobne energije Neptuna premočne. Tako se lahko danes pojavljajo zaspanost, dvoumnost, zmedenost. Ljudje si utegnejo poiskati tolažbo v omami, toda v njih obstaja tudi ustvarjalna sila za kakšno umetniško delo.

Ko Luna vstopi v konjunkcijo z Marsom, se ne sme v ničemer prenagliti. Še hujše bo, če se nekatere stvari delajo za vašim hrbtom ali z veliko opravljanja. Čeprav bo v sekstilu z retrogradnim Merkurjem, lahko ta podoba vse našteto le še dodatno okrepi. Ne bodite presenečeni, če se odkrijejo stara dela, ki so bila dolgo skrita. Je pa to čas tišine in miru, brez dogovorov in načrtovanja. Je čas za opazovanje in razmislek.

Lenka Stanić.

Venera iz znamenja Ovna je v sekstilu s Saturnom in nas sili v nekaj, kar bi prineslo stabilnost, resnicoljubnost in trajnost. A kljub vsemu Venera v znamenju Ovna ni prepričana, kaj si želi in ali si to res želi za vselej ali pa se ji je šele tisti trenutek prebudila notranja želja, da bi kaj naredila. Številni planeti so v zadnji stopnji, na koncu znamenja, Luna v Ribah, Merkur je retrograden in se ne sme spuščati v nobene nove podvige, morda bi se lahko le tisti, ki imajo vse to v natalni karti, vendar so mogoče težave in nestabilnost.

Danes je torek, dan Marsa, on pa je le še danes v znamenju Rib, na zadnji, 29. stopinji. Ali počiva ali se zgolj pripravlja za jutri, ko lahko zamišljeno tudi realizira ...