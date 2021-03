Astrologinja Lenka: To energijo lahko spremenimo v nekaj lepega

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna nadaljuje pot skozi znamenje tehtnice, kjer ji je zelo pomembna harmonija v vseh odnosih, en diplomatski odnos z vsemi. Toda tako jo privlači ta čustveni ekstaz in pozabi nase, saj so ji tu navsezadnje drugi pomembnejši kot ona sama. In v tistem trenutku, pozabi, pade v še večje neravnovesje, ker daje preveč sebe, svoje Duše, nato pa začuti okus strupa in grenkobe. Zdi se, da ji ta hitenje k Neptunu opozori in opozori, ali ve, kje je, ali se je popolnoma predala drugi osebi. Neptun je močan tu in je v svojem domu, temveč lahko veliko očara in Duši obljubi marsikaj lepega. Ko pa pride do prepovedi, potem ne vidimo dobro, ali je nekaj res lepo ali se nam zdi samo neresnično. Ko se zavedamo, se zavedamo, da smo pričakovali, si želeli preveč in na koncu smo bili prevarani in razočarani.In potem Duša, tako polna empatije, občutkov, sočutja, sploh ni dojela vdora v kvadrat s Plutonom. Šele zdaj je vstopila v nekatere še težje, čustveno napete spomine zanj in prebujanje nekaterih starodavnih spominov, ki jih je morda preživela morda kot otrok. Ne smemo bežati pred vsemi temi spomini in spomini ali celo znova preživeti, samo zavedati se moramo teh podob, teh čustev in ne dovoliti, da nas zaduši, ampak to sprejeti kot del tega, kar je bilo nekoč. Na ta način se osvobodimo in ustvarimo prostor, da iz te situacije odpremo še več energije, da lahko premagamo še težje stvari.Edina lepa slika je danes, da je Merkur, planet razuma, besed, misli v točno dobrem aspektu z vozlišči, in nam dajejo misliti na nov namen, nov način za začetek ideje.Mars je na 29. stopinji Bika, energija se zvije nazaj, v negativno usmeritev v negativne akcije. Energije, ki dodatno vodijo v nevarnost ne le v prometu, ampak na splošno pri vseh oblikah požara, ognja, trpljenja.Zvečer se Luna počasi pripravlja na premik v svoj največji padec v znamenju škorpijona, zato je kot da je to le priprava na vse, kar jo bo čakalo v tem znamenju.Če pa vse to vemo vnaprej, da se tega zavedamo in osvetlimo, lahko energijo spremenimo v nekaj lepega, koristnega, prijetnega in iz nje izluščimo nekaj najlepšega, kar nam lahko da za ta dan.