Astrologinja Lenka: To bo priložnost za celjenje ran

Luna je v Biku in se počasi bliža koncu, a je blizu fiksne zvezde Algol. To je točka bolečine, žalosti, ljubosumja, a tudi velike moči. In to je mesto Venere in Plutona, in zdaj ta ista Luna med 12. in 14. uro naredi trigon s Plutonom. Ti spomini bodo na plano privlekli marsikaj neprijetnega. Še posebej, ker je Venera zdaj v konjunkciji z njim. In ali zna iz najglobljih globin izluščiti vso tisto čustvo, ki je nekam zvita in ga občasno spomni na kakšno zapuščeno ljubezen, prepovedano, iz kakršnega koli razloga prekinjeno.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna bo vse to posredovala Veneri med 14. in 16. uro, ker se bo srečala z njo. To bo priložnost za ozdravitev in celjenje vseh ran ter za spremembe. Naloga Venere je tukaj, da se sooči s sabo, da verjame vase, da ima več zaupanja ter da je bolj cenjena. To ji je velika opora, da ko počasi začne retrogradno, počisti vse negativno iz sebe.

Vendar Venera zdaj stoji, razmišlja, še neodločena, zato se lahko spomni neke strastne ljubezni iz preteklosti, da jo obnovi. Pa vendar so to usodne strasti, premočna čustva, preveč ljubosumja, preveč moči.

In na materialni in finančni ravni je idealno narediti dobre poteze, dogovore, načrte, saj je to zelo pozitiven trenutek.

Toda med 16. in 18. uro bo Luna naredila kvadrat z Jupitrom. In rad bi jo za nekaj časa ustavil, saj zna pretiravati s čustvi. Če nič drugega ne gre v izobilju, vsaj zmanjšajte hrano in pijačo, saj tu ta položaj Luni zelo pristaja.

Luna bo prešla v znamenje Dvojčkov okoli 22:00, da se vsaj čustveno spočije.

Danes je četrtek, dan Jupitra. Je v znamenju Vodnarja in počasi zaklepa svoj krog 12 let. Nekaterim je to uspelo to leto izkoristiti na najboljši možni način, drugi pa so si dovolili, da je bila to le ideja v njihovi glavi, hkrati pa so se razširili na vse štiri strani. A zato je on tisti, ki vedno da lep dan in izhod iz celotne situacije.