Astrologinja Lenka: Težko bo ostati miren v takšnih razmerah

Luna je prešla v znamenje leva, znamenje ustvarjalnosti, ustvarjanja, zabave. Prvi aspekt iz tega znamenja je sekstil z Merkurjem, ki je v znamenju tehtnice in nam ponuja prijetno in lepo komunikacijo z vsemi. Vse poskuša narediti na najboljši možni diplomatski način, ki je še posebej danes zelo potreben.

Mars iz Tehtnice je v kvadratu z Rx Plutonom, ki je še vedno v Kozorogu. Pluton želi imeti vse pod nadzorom in kolikor je Mars v tehtnici in obrnjen k bolj miroljubnemu dogovoru, je med njima še prava energija. Pluton prihaja iz najglobljih globin, želi vse spremeniti, obrniti na popolnoma nov način ali preprosto vse uničiti. In Mars je tukaj v svojem izgnanstvu, brez velike podpore, pa vendar je povezan z energijo, z akcijo in težko bo ostal miren v tej situaciji. To pa je tudi velik boj v človeku samem, ki ne ve, kaj narediti in na katero stran se obrniti. Vse želi harmonično spremeniti, vendar Pluton tega ne dovoli. Človek ima občutek, da ga napadajo z vseh strani. V takšni situaciji je najbolje ostati miren, se tega zavedati globoko v sebi in poskušati vse rešiti brez konfliktov.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je zase v najšibkejšem dostojanstvu. Čeprav je na stopinji, ki daje moč in osvetljuje vse okoli sebe, še vedno vstopa v ožgano pot, ki se pomika do 15. stopinje Škorpijona. In to je tudi obdobje, ki je povezano s podzemnim svetom, s predniki in s težavami.

Venera, ki je le danes v sončnem znamenju do naslednjega leta, je na zadnjem stopinji. Danes sta drug drugemu v medsebojni recepciji, zato je vprašanje, koliko si lahko pomagata, da bi bila v ravnovesju.