Astrologinja Lenka: Težave za tiste, ki se ne znajo umiriti

Mesec v raku je doma, kjer se počuti najbolje, kjer je lahko najtoplejši in najbolj čustven. Lahko pokaže svoja čustva bodisi z objemom topline ali celo iz močnega čustvenega naboja in spusti nekaj solz. To je njegova pravica, danes želi ugajati vsem, gostiti od najboljše hrane do najboljšega udobja. Matere, ki imajo mesec v raku, so zato preveč zaščitniške do svojega otroka in na ta način močno pretiravajo, zato se, ko otrok odraste, ne zna umakniti, a je kljub temu zaščitniška.



V sekstilu z Uranom mu daje nekaj notranje svobode, da lahko nepričakovano in nenadoma spremeni različne stvari, povezane z domom ali celo reči. Že dolgo razmišlja o selitvi in zdaj je prišel ta trenutek. Lahko se loti preureditve doma, odvrže vse staro in že neuporabno in kupi najboljšo opremo, vse, kar je najsodobnejše, ali celo v nečem izstopa od ostalih. V sekstilu z Marsom mu je v veliko veselje, če to počne s strastjo, čim hitreje in čim uspešneje.



Danes je na nebu tudi Sonce. Naša volja, želja in ego so v nasprotju s svojim dispozitorjem Uranom v znamenju Bika. Kvadrat, ki poteka med tema dvema planetoma, ki sta v svojem šibkem dostojanstvu eden v izgnanstvu in drugi v upadu, govori o tem, da se kakršne koli spremembe postavljajo pod vprašaj, koliko je bilo narejenega na pravi način in kako konstruktivno je za oba. Zelo potrebne so svoboda, neodvisnost, drugačnost, raznolikost, en velik uporniški pristop k vsem, kar lahko privede le do še večjega upora, nestrpnosti ali celo nezavedne poškodbe. To so zelo težke, velike radikalne spremembe, vse se zgodi nenadoma in ne več premišljeno. Gre za rušenje vsega, kar je že zastarelo, včasih pa za rušenje obstoječega samo zato, da bi naredili kakšno novo spremembo.



To je danes velika težava tudi za vse tiste, ki se ne predajo drugi strani, a vztrajajo, da mora biti za vsako ceno prav tako, in zelo hitro privede do živčnega zloma, kardiovaskularnih in srčnih težav. Gre za zelo stresen in napet vidik, ki ne izbere načina, kako doseči svojo voljo in narediti vse po svoje, ne glede na vse tiste zelo težke situacije. V ženskem horoskopu, če ne ve, kako umiriti notranji nemir, se zelo hitro zgodi prepir ali celo ločitev.



Ker je danes Marsov dan, tudi nezavedno podpira potrebo po Uranu za uničujoče in eksplozivne stvari, vendar le iz nekega lastnega strahu. Zavestno spremenimo vso to energijo na bolje, poiščimo izvirne in iznajdljive ideje za nekaj novega, drugačnega, da se umirimo in to naredimo na najboljši in najhitrejši način. Čeprav nas bodo kritizirali ali celo gledali s posmehom, bodimo vseeno svoji, pomirimo se in sprejmimo različnosti v videnju in uresničevanju svojih idej.

