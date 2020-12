Astrologinja Lenka: Težava je v nas, ne v nekom drugem

Položaj zvezd za 22. december 2020. FOTO: Lenka Stanić

Danes je torek, Marsov dan, ki je v svojem domu in je zelo močan ter v konjunkciji z Luno. Luna je šla skozi Kiron, odprla nekaj starih družinskih ran, ker je naredila kvadrat s Soncem in Merkurjem v znamenju Kozoroga, in prišla ven poškodovana in naelektrena. Čeprav je v trigonu z Venero iz Strelca, pa ta dva ognja prehitro izgorita v načrtih za kaj lepega. Ko misli, da je Luna potolažila svojo dušo, že naleti na naslednjo težavo.Čustva so premočna, prehitra, odprta in neposredna. Od nas se zahteva, da se umirimo, premislimo in načrtujemo ter ne reagiramo takoj. Težava je, ker najprej udarimo z glavo ob zid, šele nato pomislimo, kako bi to morali narediti. To je ovnovska energija.Ta plamen se nadaljuje tudi takrat, ko Luna vstopi v spoj z Marsom, ki je še polnejši samega sebe. Ta impulzivnost se spremeni v neustavljiv plamen. Na zelo nezavedni ravni skušata rešiti, kar je ostalo nedokončano, nedorečeno in nerazdeljeno. Ta surova energija pa lahko povzroči le močne poškodbe in brazgotine, zato se moramo izogibati, da ne postanemo žrtev koga, še manj pa, da postane kdo naša. Kajti koga bomo ranili, razen sebe? Glavobol je najmanj, kar se nam lahko zgodi. Treba je umiriti ta ogenj, to samozavedanje, dihati, počakati in ugotoviti, da je težava v nas, ne v nekom drugem.Najboljše je, da premočno silo in energijo v teh dneh usmerimo v delo, v gradnjo, v veliko individualno aktivnost, ki nam bo dala osnovo za nekaj novega, predvsem pa se bomo tako izognili konfliktom in približali rešitvam.