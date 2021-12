Astrologinja Lenka: temu se morate izogibati

Luna je v Dvojčkih in počasi vstopa v kvadrat z Neptunom in tako aktivira nezaupanje v Duši, aktivira nekaj spominov, ki zlahka privrejo na površje. To ne prihaja od zunaj, to je nekje globoko v nas, kar se zdaj, predvsem v fazi polne lune, aktivira. Nihče nam ne bo lagal, nas prevaral, izdal, če takšnega aspekta že nimamo v horoskopu. Morda je to le trenutek, da se razsvetlimo in ozavestimo, kako bomo to sprejeli, pa je odvisno od nas samih. Če nam uspe sprejeti in zgraditi zaupanje vase in druge, zagotovo ne bomo doživeli izdaje ali prevare, še manj pa nočne more v Duši. Tisti trenutek, zaradi katerega smo še posebej čustveni, da nekatere stvari napačno presojamo, čutimo, nas zlahka pripelje do tega, da poiščemo tolažbo pri napačni osebi, v napačni podpori ali celo nepotrebni pijanosti. Izogibajte se vsem stikom in vsemu, kar lahko danes prinese le razočaranje, bodisi preko kakšne informacije, bodisi razkrivanja skrivnosti, ki jih najmanj pričakujemo. Ker jo lunarni dispozitor Merkur pripelje do njenega šibkega dostojanstva, t.j. medsebojni recepciji, kjer ni ugodno za sam občutek Duše, pa tudi za Merkur, ki prihaja v kvadrat z Neptunom. Še več razkrivanj nejasnosti in skrivnosti.

FOTO: Lenka Stanić

Venera je v mirujočem položaju in se pripravlja na retrogradno obdobje, da bi se pripravila na ozdravitev svojih notranjih preteklih življenjskih izkušenj. Vsako ustavljanje zahteva pogled nazaj, pogled v preteklost, kaj je in kakšen je odnos, ki je ostal nejasen in nerazčiščen. Kar je pripeljalo do tega, da se nismo dobro počutili, kar nas je pripeljalo do trpljenja in bolečine. Čas je, da se obrnemo k sebi in vidimo, kako je spreminjati sebe in ne drugih. Obdobje ni za nobene nove čustvene povezave, saj vodi le v dodatne čustvene reze in trpljenje. Sam dispozitor Saturn se počasi premika v kvadrat z Uranom, to pa so prinaša dodatne nenadne prekinitve in razhode.

Danes je sobota, Saturnov dan, in to je že tretjič letos, da počasi obračunava z Uranom. Zavrača se vse preteklo in sprejemajo se nove stvari. Vse je odvisno od nas samih, koliko si zares želimo sprememb in ali smo na to pripravljeni.