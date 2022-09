Astrologinja Lenka: Tega danes nikar ne storite

Luna je še danes v znamenju Strelca, zato se vedno zna izvleči iz vsega. Vse vidi skozi šalo, smeh in nikomur ničesar ne zameri. Ljudje s takšnimi lastnostmi so dobrodošli povsod, saj znajo ustvariti prijetno vzdušje. Čez dan bo Luna delala sekstil z retrogradnim Saturnom iz znamenja Vodnarja, kar potrjuje stabilnost in trajnost njenih načrtov. Brez strahu, brez meja, počasi, a vztrajno dokonča tudi nekatere stvari iz preteklosti. Vsakomur pomeni veliko, če kdo vidi in ceni njegov trud. Hkrati pa ima vsak projekt, ki se je začel v tem obdobju, dobre obete. Zvečer bo naredila kvadrat z Neptunom iz znamenja Rib. Zato ne dovolite, da vas čustva iz preteklosti in boleči spomini potegnejo navzdol. Ne dovolite, da vas vlečejo vase, kot da bi to želeli obnoviti, saj vi niste isti in ni vse isto. Prineslo bo samo razočaranje, dodatna zavajanja, neresnice ...

FOTO: Lenka Stanić

Planet Venera, ki je kraljeval v znamenju Leva, je na zadnji stopinji. Čeprav gre za stopinjo, ki govori o številnih uspehih in še hitrejših padcih, je vseeno nečesa konec. Marsikdo lahko že danes konča stara razmerja, pripelje odnose h koncu, saj bo jutri Venera v svojem najslabšem znamenju. Zato ni priporočljivo, da danes začnete kakršno koli čustveno, ljubezensko razmerje ali celo odprete lastno podjetje, povezano z modo ali kozmetiko. Tega bo konec, še preden se bo dobro začelo.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je na 11. stopinji znamenja Device. Na ravni, kjer zahteva, da se nekaj žrtvuje, nekaj v zvezi z osebnostjo, osebo, nekim ugledom ali celo nečim ali nekom, ki predstavlja to Sonce. Toda ko premostimo to obdobje, nam bo to omogočilo veliko očiščenje in začetek s popolnoma drugačnimi pogledi na življenje.