Astrologinja Lenka: Takšna polna Luna se zgodi vsakih 266 let

Dan začenjamo z Luno v znamenju Tehtnice, ki bo dosegla svoj vrhunec in polnost okoli 21. ure. To se bo zgodilo na 26. stopinji Tehtnice, ta pa je obrnjena v vse odnose, poslovne ali čustvene. Ko je polnost dosežena, se ustvari občutek, da je nečesa preveč ali premalo. To, česar je premalo in s čimer smo nezadovoljni, se bliža koncu. Tako ne gre več naprej. Ker je Luna polna v aplikativnem T-kvadratu s Plutonom, ki še vedno vodi marsikaj, se mnoge stvari odprejo in končajo. Kjer ima razmerje še upanje za obstoj, se lahko naredi transformativni način, da se začne znova na novih temeljih in z novimi dogovori, toda Pluton ne bo zlahka opustil starih navad in vzorcev. Prinaša velike strahove in spomine na pretekle čase, da je težko živeti, če nisi močan in nisi pripravljen sprejeti tega bremena. A nato prinese celjenje ran, olajšanje in svobodo ter pogled na življenje na povsem nov način, iskanje novih načrtov in smisla.

FOTO: Lenka Stanić

Sonce je v svoji eksaltaciji, naš ego in volja pa sta precej vprašljiva. Ali je vse to vredno in pod pritiskom Plutona? Treba je le pogledati na celotno situacijo, ne vsiljevati svoje volje drugim, jih ne poniževati in videti kot sovražnika. Tu je treba pokazati, da spoštujemo drugo stran, ne da bi se primerjali in dokazovali, kdo je boljši.

Na ta ščip vpliva velika konjunkcija Jupitra in Neptuna v znamenju Rib, ki se zgodi vsakih 266 let. Ta kombinacija tako velikih planetov omogoča navdih, vizualizacijo, vero, zaupanje v vse in vsakogar. Daje jasnovidnost in še večje talente, pa tudi spodbuja razvade, odvisnosti, prevare in laži. Vendar je Pluton z njimi povezan v zelo lepem pogledu in daje dodatno moč zdravljenja. Ponuja tudi priložnost, da se povežemo s sabo, hkrati pa vsem dajemo več empatije, vere in celo materialne pomoči.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki pri vseh odločitvah podpira polno Luno. Kjer koli se zatakne, so izhodi, so rešitve in od nas je odvisno, koliko smo pripravljeni sprejeti spremembe in s tem obveznost in odgovornost.