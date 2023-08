Astrologinja Lenka: Ta planet za vse najde izhod, le če ga je oseba pripravljena sprejeti

Luna je v zadnji pentadi znamenja device, kjer se trudi še kaj narediti, narediti nekaj pravilno, natančno, vendar je vedno prisoten tisti črv dvoma, ki jo vrne nazaj, da vse ni najboljše. Že od jutra je v opoziciji z Neptunom iz znamenja rib, ki je na najvišji višini planeta Venere, Luna pa je na največjem padu te iste Venere. Katere so vrednote, ki so si tako nasprotujoče? Katera so merila, ki opredeljujejo, kaj je najboljše in kaj ne? Device gredo z glavo in razumom, kaj je najbolj koristno in kaj je tisto, kar je najbolje uporabiti. In Ribe so tiste, ki se prepustijo in verjamejo, da bo vse v redu. Ne zanimajo jih podrobnosti, še manj pa red in vse na svojem mestu. Toda včasih pripelje Dušo v neka nejasna in nihajoča čustva, kaj je prav ali narobe. Tu je preveč občutljivosti, preveč zmedenosti, da bi človek vedel, po kateri poti naj gre. Psiha je nestabilna in šibka.

Ampak obstaja Pluton, planet, ki je najbolj oddaljen in najmočnejši od vseh, poskuša počasi narediti to preobrazbo v človeku in popraviti to stanje. Za vse najde izhod, le če ga je oseba pripravljena sprejeti. Sicer pa se te transformacije vedno zgodijo, pa če si človek to želi ali ne. Ko obstaja pozitiven vidik, kot je zdaj, nam ponuja izhod, da nekatere stvari pustimo, počistimo in začnemo znova. Kajti okrog 14. ure Luna preide v znamenje tehtnice in ne bi bilo dobro, da bi šibko energijo prenašali v to znamenje, saj se takrat vse vrti okoli partnerskih odnosov vseh vrst. Nehote obstaja energija, ki vpliva na vse okoli vas, zato jo je treba popraviti, preden vstopi v tehtnico.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je retrograden in je prišel na 4. stopinjo. Še vedno bo na plano privabil družinski in karmični mulj ter dolgove, ki so tako globoko zasidrani v naši podzavesti, da jih težko sprejmemo, še težje pa rešimo. Vendar zdaj, ko imamo veliko retrogradnih planetov, čez nekaj dni pa še Merkurja, je zaželeno več pozornosti nameniti ozaveščanju in reševanju vseh teh težav.