Astrologinja Lenka: Ta dan ni dober za investicije

Zora se je posvetila Soncu v Dvojčkih, ki v tem znamenju ostane do 21. junija. Ljudje, rojeni s Soncem v tem znamenju, so iznajdljivi, inteligentni, komunikativni in zelo prilagodljivi, kar imajo nekateri tudi za dvoličnost ali nestabilnost.



Jutro se je začelo s Soncem v kvadratu z Jupitrom. Človeku se v tem obdobju ne more zgoditi nič slabega, če se zna znajti. Če pa so apetiti preveliki, lahko zapade v velike dolgove. Običajno so želje veliko večje kot možnosti. Hkrati se tudi od drugih veliko pričakuje, potem pa sledijo razočaranja. Morda se bo šele pozneje izkazalo, da je bila naložba nepotrebna, ker gresta oba dispozitorja v eksakten kvadrat in oba sta v svojih domovinah, kar se pokaže običajno šele čez čas. To lahko tedaj povzroči tudi zdravstvene težave. Ta dan ni najboljši za investicije, za pomoč od drugih, za večje plačilo ...



Luna v Devici je zelo previdna in preračunljiva. Med 13. in 15. uro bo naredila kvadrat z Merkurjem, kar lahko povzroči več težav, ne le ene. Možni so nesporazumi, prepiri in napačne odločitve. Ta motnja se bo še stopnjevala med 15. in 17. uro, ko bo Luna v nasprotju z Neptunom, zato se lahko pojavljajo prevare, neresnice in nejasnosti v vseh pogledih. Duša naj se ne tolaži s pomirjevali, kaj šele z opiati, to lahko namreč privede do skrajno nezdrave duševne situacije, zlasti ker se Merkur bliža temu kvadratu in intuicija nas lahko zapelje v napačno smer.



Petek je Venerin dan in zna uživati ​​v zelo radovednih Dvojčkih. Omogoča nam druženje, učenje, izobraževanje ali preprosto uživanje v vsem, kar nas obkroža. Dvojčkom je lahko povsod lepo.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: