Astrologinja Lenka: Ta dan lahko prinese šokantne spremembe

Končno se začne dan daljšati, Sonce vzhaja iz najglobljih temin, da bi dalo še več svetlobe in življenja. Luna v znamenju Leva že od jutra izžareva najboljše. Osredotočena je na pozitivno energijo, na to, kar nas motivira in navdušuje. Tisti razigrani del nas, večni otrok, nas navdihuje, da presežemo sebe. A tukaj hoče še več, da nekdo kaj naredi za nas … Tudi če si nekaj privoščimo, zadovoljimo svojo dušo, in tudi če je to dragocenejše, še vedno vemo, da nam pripada, zlasti ker je energija velika in ker jo podpira Mars v pustolovskem znamenju Strelca. Ta ognjeni del pa zahteva, da se vsa ta energija porabi na najboljši možni način (šport, ustvarjalnost), hitro in z velikim veseljem. Idealno je, da pred poldnevom končamo vse stvari, ki smo jih načrtovali, saj energije proti večeru niso tako ugodne, saj bo Luna padla v opozicijo, torej v kvadrat s Saturnom in Uranom in naredila T-kvadrat, ki je lahko zelo stresen. Zelo hitro lahko pride do krča in strahu, ki v duši ustvari negotovost – ali je to, kar počne, prav, ali se drži vseh pravil in načel ali pa je to trenutek, ko pride do nepričakovanih sprememb? Veliko bo kritik drugih, tudi nekaterih naših bližnjih, ki bi nam radi za vsako ceno vsilili nekaj svojega. In kako bo to Lev sprejel, saj ga kvadrat z Uranom naredi še bolj trmastega glede tega, kar je načrtoval? Najboljše je, da se v tem obdobju posvetite svojim stvarem in se na ta način izognete stresu in napetim situacijam.

Astrološka karta za 22. december 2021. FOTO: Lenka Stanić

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju Kozoroga in načrtuje, kako bo vse ideje in načrte v glavi ohranil kot trdno konstrukcijo. A vse je spremenljivo, zato se bodo tudi te ideje v zelo kratkem času spremenile. V tem času ni pametno risati miselnih zemljevidov, ker se bo vse hitro sesulo in poiskati bomo morali nove ideje. Bolj ko bomo na to pripravljeni, lažje bomo prebrodili vse spremembe, saj so neizogibne in zunaj naših želja.