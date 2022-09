Astrologinja Lenka: Ta dan je ustvarjen za nove ideje

Luna je v znamenju Vodnarja, ki stremi k svobodi, raznolikosti in izvirnosti. Kajti ko človek naredi nekaj, kar hoče, je hkrati največji kreator vsega v življenju. In predvsem v Vodnarju daje nove ideje, ki prihajajo s svetlobno hitrostjo. In ta dan je ustvarjen za vse to. Luna bo naredila lep sekstil z Jupitrom iz znamenja Ovna, zato ima vpogled v to, kar je treba uresničiti. Podpora je na voljo v vseh oblikah, najsi gre za dodatno izobraževanje ali kaj tretjega. Hkrati pa je to tudi lepo obdobje, da sami načrtujete kakšno potovanje. Uspešen bo tudi dogovor s partnerjem (Merkur je v Tehtnici), da spremenite dom in kupite nekaj povsem svojega. Luna je v trigonu s tistim Merkurjem, ki s svojimi besedami obljublja, zato imate to podporo.

Pestro bo tudi glede skupnih financ ali vlaganj v skupne naložbe. Luna je v trigonu z Marsom, on pa vam bo rekel, da naj ne čakate. Njegovo delovanje pospeši vse, kar izreče in želi takoj manifestirati. Včasih lahko njegova hitrost povzroči nesporazume, predvsem pri tistih, ki bi vse počeli počasi, postopoma, jutri ali celo pojutrišnjem. Mars v človeškem znamenju pa nas bo naučil, da se moramo naučiti sprejemati tudi hitre odločitve.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v Tehtnici – stoji in tuhta, kako naprej. Danes najbližji planeti dajejo priložnost za začetek mnogih uspešnih stvari. Čez dva dneva bo povsem druga slika, ko si bo premisli, se skušal umiriti ali pa bo preprosto ustvarjal zmedo in nočne more v naši glavi. Zato je najboljše, da se vsega, kar načrtujete in želite, lotite že danes.