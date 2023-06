Astrologinja Lenka: Ta aspekt prinaša številne laži, prevare, neresnice

Danes ob 6.37 je mlaj v znamenju dvojčkov na 26:43 stopinj. Ko je v tem položaju, Luna ni vidna, vendar je to tudi čas številnih začetkov in setve številnih novih idej ali dogodkov. In zato ta čas prinaša številne zaključke, ko nekaj ni več uporabno, je neuporabno ali preprosto ne deluje, kot bi moralo. Vsaka lunacija pri določenem človeku povzroči določene spremembe, ki se dogajajo v samem telesu. Nekateri ljudje imajo izrazitejšo psihično razpoloženje, nekateri bolj jočejo, nekateri ne spijo, veliko je ljudi, ki so brez razloga razdražljivi in ​​nervozni.

Na prvi pogled je videti vse zelo lahkotno, saj so to Dvojčki, ki so nezahtevni, neobremenjeni, ne jemljejo si vsega k srcu, v vsem so nekako lahkotni. To je igriv otrok, za katerega je vedno nekaj novega navdih za še več in še dlje.

Toda ta Mlaj je v natančnem kvadratu z Neptunom v Ribah. In to ponavadi prinese nekaj zmedenosti v človeka samega, nekaj neodločnosti ali negotovosti, ali je to prav ali ne. Sama imuniteta osebe se zmanjša. In tako človek še dodatno nekje oslabi in se izgubi. Da ne omenjam, da je to aspekt, ki prinaša številne laži, prevare, neresnice. Je pa tam Sonce, ki lahko vse to vedno razkrije, čeprav lahko gre vse bolj počasi, ker je Neptun tukaj zelo močan.

Sam dispozitor mlaja je Merkur, ki je prav tako zelo močan v svojem domu in to prinaša jasne vizije in jasna stališča, za katere se človek zavzema. Merkur danes naredi eksakten aspekt z Venero v levu, zelo dober rezultat tega mlade Lune in še boljše odločanje na teh področjih. Je pa tudi lep vidik, ko lahko drugi osebi podaš roko in rečeš čudovite besede, se ji zahvališ, ji kupiš darilo in si kaj zaželiš.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je vključen v to lunacijo, v to novo Luno. Naj bo ta dan čim bolj lahkoten, kot so Dvojčki sami, razigran, poln otroškega veselja, brez težkih obremenitev ne le s hrano, temveč tudi z drugimi težjimi oblikami življenja.