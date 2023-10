Astrologinja Lenka: Svojih čustev ne smete preveč vsiljevati

Luna je v znamenju raka, vendar je v napetem aspektu s Soncem v znamenju tehtnice, kjer tudi človek ne ve, kaj bi sam s seboj. Na eni strani je volja, na drugi pa vlečenje občutkov, razpetost v človeku samem. Da ne omenjamo, da se v taki situaciji hitro pojavi razhajanje mnenj ali potreb z drugo osebo, predvsem s partnerjem.

Svojih čustev ne smete preveč vsiljevati, saj gre pri Luni tukaj tako ali tako za vse. Ko bo prišla v sekstil z Rx Jupitrom iz znamenja Bika, se bodo čustva umirila, spoznali bomo, da je še veliko mogoče, da veliko izhaja iz samega občutka samozavesti in zaupanja. Jupiter je tisti, ki nas vedno reši iz določene težke situacije, pa naj bo ta čustvena ali materialna. Daje nam upanje, odpira pot za vse. Ta vidik ponuja tudi možnost nakupa, prenove ali izdelave nečesa doma. Nekaj, o čemer se je dolgo razmišljalo in se zdaj dela z veseljem.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes je petek, Venerin dan, v levu pa je le še dva dni. Njeno potovanje, ki je v tem znamenju trajalo od začetka junija, se bo zdaj v naslednjih dveh dneh končalo. Vse, kar je počela v retrogradnem gibanju, je pustilo globoke sledi, prineslo pa je tudi številne spremembe v partnerskih odnosih. Je v kvinkonksu s Plutonom in to od nas zahteva, da se prilagodimo številnim situacijam in ljudem, da naredimo nekaj koncesij, da se izognemo nekaterim šibkim situacijam. Ker Pluton je tisti, ki hoče vzeti svoj davek, spremeniti človeka, spremeniti njegove navade in njegove potrebe. In glede na to, da je Venera v levu, se pojavi vprašanje, v kolikšni meri je pripravljena prilagoditi se tem potrebam.

Menim, da bo sicer težko narediti kakršen koli preboj. A moramo se zavedati, da potem nastanejo vzorci, ki ustvarjajo določene zdravstvene težave v telesu samem. Ko človek razume potrebe drugega človeka, šele takrat gre lahko naprej, ne glede na to, koliko popušča ali celo spremeni svoj odnos do tega. Le tako se lahko izogne večjim finančnim, materialnim in čustvenim posledicam. In to je tako malo, ko bi le znali v mnogih situacijah izklopiti svoj ego, saj je naš največji sovražnik.