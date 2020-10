Astrologinja Lenka svetuje: Uživajmo v drobnarijah

Pogled v zvezde za 14. oktober. FOTO: Lenka Stanić

Dan začnemo z Luno in Venero v Devici, ali ni torej najlepše združiti čustva, občutke, potrebe, želje - vso lepoto na planetu Zemlja. Lepo je pritegniti dan, ki je poln uspeha in lepote. Tudi če so drobne stvari in če so majhne stvari, ampak Duša je polna. Ne obtožujmo se in si ne privoščimo nečesa, česar si ob drugi priložnosti morda ne bi mogli privoščiti. Bodimo nesebični v pomoči drugim, tudi malenkost je občasno prevelika za nekoga.Venera je na stopinji višine Merkurja, zato je sprejemanje in dajanje ljubezni, merjeno z razumom, analizo, kdo je bolj materialno in finančno uspešen? V ljubezensko zvezo ne vstopajmo iz računa. Umaknimo se svoji oviri, tj. logičnemu in racionalnemu umu in se predajmo srcu, tudi če bi vsi to ljubezen obsodili.Ampak v vsem tem navdušenju bodimo previdni, ker bo Luna naredila opozicijo z Neptunom iz Rib, zato nam lahko prinese veliko razočaranje, slepoto, laži, prevare. Naša duša bo prepuščena domišljiji in žalosti zaradi tistega, kar je minilo, pogrešano, izgubljeno, zaradi neresničnih želja, morda smo bolj občutljivi, apatični in tako zapademo v trenutno depresijo. Ne tolažimo se z različnimi opiati in pomirjevali, ker to prinaša še večjo potrebo po oslabitvi organizma. Imunski sistem je na najnižji točki.Potem bo Luna z Jupitrom naredila sekstil, začnimo verjeti vase, da bo minilo vse najhujše, vizualizirajmo si dan in dneve za vnaprej določeno časovno obdobje, kaj je najbolje narediti za svoj namen, za svojo Dušo. Posvetimo se veri v dobro v dobrem jutri, ne izgubljajmo prepričanja, da je navsezadnje vse lepo, obrnimo se na neko novo znanje, spoznanje, učenje. Izpolnimo poslanstvo pomoči in navdihovanja drugih za boljši jutri.