Astrologinja Lenka svetuje: Uspeha drugih se veselimo kot svojega

V četrtek, 28. julij 2022, se mlada Luna dogaja na 5. stopinji Leva. Vse to ustreza 5. hiši, hiši Leva, kjer so vse naše radosti, ustvarjalnost, ljubezen, otroci, zabava, počitek ... Kot da nas opominja, da še bolj odpremo srce za vse, kar imamo radi. Tu je tudi potreba, da se človek zave svojega jaza, svoje biti, da ve, kaj si iskreno želi, ne da kaj počne samo zaradi potrebe ali obveznosti. Moramo se odpreti svetlobi, ne le od Sonca, ampak da sami s svojim notranjim soncem drugim dajemo enako toplino in nežnost. Uspeha drugih se veselimo kot svojega.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Ta mlada Luna je zelo dobro podprta s planetom Jupitrom, ki pravi, da greste smelo in pogumno v vsak projekt. Ni vam treba obupati, ni vam treba prositi za odobritev drugega, saj je tukaj vse mogoče. Je pa planet Merkur v zelo napetem aspektu z Uranom v Biku. Dve stalni znamenji, dve veliki trmi in vztrajanje za vsako ceno pri svojem. Merkur v znamenju Leva želi, da se njegov glas sliši, da se posluša z 'odprtimi očmi', da se izpostavi in ​​pohvali. In še posebej zdaj v tem težkem kvadratu ni potrpljenja, ni čakanja, vse poka na vse strani. Za komunikacijo pa so potrebni mir, tišina in razumevanje druge strani. Še posebej ker se v času mlade Lune po 2346 letih na nebu označuje konjunkcija med Marsom, Uranom in severnim vozlom. Obeta se marsikaj burnega, nepredvidljivega in zapletenega, kajti planeta nimata potrpljenja in razumevanja za vse, kar se dogaja na Zemlji. Povečujejo se nestrpnost, nemir, revščina, boj za hrano in vse druge materialne dobrine. Še večje bo nezadovoljstvo in še večje razslojevanje. Ogromne spremembe se obetajo ne le na individualni, temveč tudi na kolektivni in globalni ravni. Imamo pa tudi kanček upanja, da lahko s to mlado Luno, ki je v čudovitem trigonu z Jupitrom, vse to izvlečemo na dan in rešujemo spore na mirnejši način.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in počasi se obrača nazaj, ko bo 28. oktobra vstopil v znamenje Rb. Naš angel varuh vsega dobrega, najsvetlejši in največji učitelj nas vrača k nekaterim stvarem, ki smo jih pozabili narediti. A ne pretiravajmo v ničemer, še posebej v hrani in pijači, saj navsezadnje vlada jetrom, naši krvi ...