Astrologinja Lenka svetuje: Ni najboljši dan za nič, lahko sprejmete napačno odločitev

Luna je prešla v znamenje vodnarja, kjer zelo potrebuje distanco od vsega, kar jo zadnje dni tišči in muči. Vendar je takoj v konjunkciji s Plutonom, ki se počasi pomika nazaj, da bi uredil še nekatere stvari. Sama združitev ni prav nič lahka, vzbuja čustva, obuja neke stare spomine, kaj, kdaj, komu, zakaj?

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Ta vrtinec ni prav nič dober za dušo, saj jo pripelje v stanje, ki povzroča spomine na travme, na neke šibke dogodke, na razne strahove in trpljenja, ki so se nekoč zgodila. Ta predor ni prav nič lahek, vendar ga je treba prehoditi. V takšni situaciji je najbolje vse pustiti, da se ne zapletate preveč v ta čustva, ali pa preprosto vse čim prej opustiti in iti naprej.

Nobena razprava

Kajti danes ni najboljši dan za nič, ker bo Luno takoj z retrogradnim Merkurjem naredila kvadrat in vedno ta kombinacija razuma in čustev vodi v razdor, napačno odločitev ali preprosto različne poglede na nekatere stvari. In to človeka avtomatsko potegne v stanje prepira, nerazumevanja ali preprosto neodpovedi svojim stališčem. To sta dve zelo težko fiksni in trmasti znamenji, kjer vsak vleče zase. Najbolje je, da se ne spuščate v nobeno razpravo, še manj razčiščujete nekaj iz preteklosti, še manj pa načrtujete prihodnost. Najbolje je, da se povežete sami s sabo in razčistite nekaj svojih stvari, saj je vse to del nas samih, ne drugih.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on odšteva dneve do odhoda iz Ovna. Že 16. maja preide v znamenje bika in tam ostane naslednje leto. Je na zadnji stopinji samega znamenja, na 29., kjer tudi to ne prinaša novih začetkov, še manj pa trajnosti ali obljube. In predvsem danes in do 16. maja se aktivira stopinja sončnega mrka, ki je bil 20. aprila. Kar bo ozaveščalo ali še bolj skrivalo neke resnice, neke realnosti, ki bi jih družba in kolektiv morala poznati. Ampak Jupiter je planet, ki kjerkoli je, poskuša najti izhod, vero, opravičilo za to, kar se je nekje zgodilo. Ali ga je mogoče sprejeti in odpustiti ali čez en teden, ko pride v kvadrat s Plutonom, poveča in ojača vse, česar se ni videlo, ni bilo dovolj pozorno in zdaj vodi v še večjo eskalacijo.