Astrologinja Lenka svetuje: Ne zastrupljajmo sebe in svojega telesa

Čez dan bo Luna naredila prvi aspekt, kvadrat z Neptunom. Kateri so to strahovi in ​​sanje, ki se nam prikazujejo in povzročajo meglo v glavi. Ni nujno, da zaradi neke nestabilnosti v sebi podležemo lažnim, nepoštenim stvarem, saj se bomo s tem najprej mi slabo počutili, šele nato nasprotna stran. Ne nasedajmo različnim tolažbam in spodbujanju duševni stabilnosti z različnimi dodatki od pretiravanja s cigaretami, alkoholom ... ne zastrupljajmo sebe in svojega telesa. Ozavestimo, kaj vse je tako globoko in nejasno v nas, se obrnimo na različne navdihe, različne umetniške stvari, risanju, pisanju in po potrebi celo plešimo, saj s tem dvigamo ne le svoje duševno razpoloženje, ampak tudi krepimo imunski sistem.



Kajti podprti s tem razpoloženjem, ko Luna naredi trigon z retrogradnim Marsom v Ovnu na 19 stopinjah, na največji sončni moči, ali ni to trenutek, ko se v nas pojavijo pogum, še večji navdih, odločnost, pripravljenost za gradnjo, velika strast do spolnosti, za šport za vse, kar zahteva porabo energije.



Popoldne bo Luna naredila kvadrat z Venero iz Device. No, ni si treba premisliti, se pokesati, kriviti sebe in se počutiti krivega za nekaj storjenega, zapravljenega ali celo preveč plačanega. Bodimo najprej zadovoljni s seboj, ne glede na to kakršni smo, kako zelo se cenimo in spoštujemo, saj od tod prihaja in da bi nas kdo drug gledal in cenil. S tem bomo v življenju pritegnili več užitka in lepote.



Luna konča svoj dan na južnem vozlu, spominja se nekaterih genetskih stvari, kaj je tisto, kar muči Dušo, kaj bi morala odpustiti in zavreči a se boji reakcije drugih?



In ravno zdaj je skrajni čas, da spremenimo tiste stare in običajne navade, saj je podpira Lunin dispozitor Jupiter, ki je v konjunkciji s Plutonom, a on spreminja vse iz najglobljih korenin in zapisov.