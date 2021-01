Astrologinja Lenka svetuje: Končajte nepotrebne čustvene in druge situacije

Položaj zvezd za 6. 1. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice in želi biti v ravnotežju, toda kvadrat s Soncem ali t. i. zadnja četrtina je v nasprotju s seboj in svojimi notranjimi potrebami, pa tudi z veliko osvoboditvijo. Počasi končajte nepotrebne čustvene in druge situacije.Naša čustva bodo nekoliko pomešana, ker potrebujemo jasnost, ki se lahko za trenutek zamegli, če se prepustimo nerealnim in napačnim odločitvam. Počasi povzema in dokončuje načrte, ker se približuje mlaj.Danes se je Merkur ločil od Plutona, ki ga je izčrpal, mu očistil um in misli, vsaj do naslednjega srečanja čez leto dni. Ali so se pokazali slabi nameni, manipulacije, jeza in obsedenost ali je to okrepilo negativno kopičenje v njem, je bilo odvisno od posameznika samega. Naj bo to v miru in tišini ali razpadu tistega, kar je že bilo tam.Zvečer po pol leta Mars, ki se je vrtel v svojem domu v Ovnu (ta je vso energijo usmeril v nekatera ne tako prijetna dejanja), počasi preide v znamenje Bika. Tam se ne počuti najbolje, ker je Bik žensko fiksno znamenje, ki ga je težko spremeniti in premikati, zato vse poteka počasi. Mars je planet akcije, a ker je v znamenju Bika, kjer se vse vrti okoli užitka, bo zagotovo popustil in se predal. V tem znamenju bo ostal do 4. marca, zato ne bo enostavno za Bika, temveč tudi za vsa fiksna znamenja, kot so Lev, Škorpijon in Vodnar. Veliko bo napetih situacij, ki nas bodo prisilile k številnim spremembam, tudi proti naši volji. Če zavestno dočakamo in sprejmemo vse to, lahko uresničimo nekaj dejanj, ki jih načrtujemo že dolgo. Mnogim se bo to obdobje zdelo počasno, vendar je idealen čas, da se postopoma uresničijo številne ideje, kajti tu sta stabilnost in varnost.Mars zna hitro odpreti denarnico za zaslužek in za porabo. Bodimo torej previdni na tem področju.