Astrologinja Lenka svetuje: Danes začnimo nekaj povsem novega

Luna je v znamenju Tehtnice, kjer so poudarjene prioritete glede partnerskih odnosov in estetike. Zato so ljudje, ki imajo v horoskopu močno Tehtnico, usmerjeni v modo, zanimajo jih galerije, kozmetični saloni, moderne trgovine, saj jih to izpolnjuje, osrečuje pa jih tudi pomoč drugim.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Že od jutra je Luna v natančnem kvadratu s Soncem in na 15. močni stopinji. Luna gre počasi po ožgani poti, kjer so potrebna odrekanja ali vera v svojo notranjo moč, ki jo preusmerimo v raziskovanje in pomoč sebi in drugim. Lunin trigon z Venero iz znamenja Dvojčkov ji daje možnost, da naredi vse najlepše in najboljše. Kupite si nekaj modnih kosov različnih barv in potešite svojo željo, saj je tudi dispozitorka same Lune. Zvečer bo Luna tvorila trigon z retrogradnim Saturnom iz znamenja Vodnarja. Potrebujemo nasvet, da bomo šli v pravo smer, in podporo.

Sonce je na 15. stopinji znamenja Raka, na višini najsrečnejšega benefika Jupitra, kjer je vse. Od življenja samega, iz samega diha, iz največje luči in vere, ki more obstajati in osvetljevati človeku pot. Daje mnogo vsega, ta stopnja ne velja le za bogate, uspešne in slavne, ampak je tudi stopnja samega našega življenja, rojstva, od koder smo prišli.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki daje nekoliko več upanja in vere znamenju Ovna, da zmore vse še drzneje z veliko vere in optimizma, kar si zaželi iz dna duše. Konec meseca pa bo v znamenju Rib dokončal še kaj. A izkoristimo to ovnovsko energijo za nekaj osebnega, začnimo nekaj novega na poslovnem ali katerem koli drugem področju.