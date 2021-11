Astrologinja Lenka svetuje: Danes se je treba ustaviti

Luna je v znamenju Leva, kjer se želi pokazati, sijati, dominirati, a ji danes ta položaj ne gre v prid. Že od jutranjih ur je v opoziciji s Saturnom in to jo blokira ter povzroča občutek, da ni vredna toliko, kot si misli tukaj v tem veličastnem znamenju.

Nečimrnost in ego lahko delujeta zelo hitro in pojavi se lahko občutek nespoštovanja, občutek, da ni v središču, ki jo dodatno razjeda in vodi v neprijetno situacijo, da pokaže egoizem in moč. Ker bo tako naprej med 15. in 17. uro, še vedno pod vtisom, ki jo nosi od Saturna, udarila v kvadrat z Uranom. To bo neustavljiva eksplozija. V tem položaju je preveč odpora, trme, zgražanja, kontrasta, v človeku je jeza, šok, ki namesto da bi se ustavil in razmišljal, kako naprej, naredi rez in prelom. To je trenutek stresa, podzavestne jeze, ko se ne razmišlja o ničemer. Še posebej, ker je Merkur v znamenju Strelca v konjunkciji z Južnim vozlom. In to so spomini iz preteklosti, spomini, ko je nekomu nekaj dolžan, spomin na to, kako je bil prikrajšan, da ni mogel povedati vsega.

Danes naša čustva niso cenjena ali spoštovana. Sama Venera, ki je v znamenju Kozoroga in je trenutno v stanju zunaj meja svojega običajnega gibanja, se zdaj tu izgublja. Tisti občutek zavračanja ter vrednotenja življenja in ljubezni skozi izključno materialne stvari. Za to lahko poišče osebo, ki ji bo zagotovila varnost z materialnimi ali s finančnimi vrednostmi. Hkrati je njen odnos do same sebe vreden toliko, kolikor je bogata, kolikor ji uspe doseči svoj materialni status, kar lahko zelo dobro vodi v stanje nemoči, depresije, strahu in na koncu tudi v stanje nemoči in popolno nespoštovanje do sebe.

Zato se je treba danes za nekaj časa ustaviti, da se ne pustimo primerjati z drugimi, koliko je kdo dosegel in kakšen je, ampak si zgraditi pot in se primerjati s seboj.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je tisti, ki nas potegne iz vsake težke situacije, nam da vero, nam da moč, nam daje rožnate poglede za prihodnost. Naj bo danes naš vodnik dneva.