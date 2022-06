Astrologinja Lenka: Danes ne sprejemajte hitrih odločitev

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Device, kjer eni več pozornosti namenjajo pospravljanju, čiščenju, drugi skrbi za zdravje in zdravo prehrano, nekateri pa se še bolj zmedejo in gledajo na vse le s svojimi čustvi.

Po astrološki karti Lenke Stanić se danes okrog 18. ure Luna spremeni v znamenje tehtnice, znamenje vseh odnosov, predvsem partnerskih in čustvenih. FOTO: Osebni Arhiv

Luna je že od jutra v opoziciji z Neptunom, kar vodi v neko zmedo, neskladnost, nek nejasen občutek, kot da to ni ona ̶ vsi dvomljivi v Devici ne vedo, kam gre in na kaj naj se obrnejo. A se hitro izvleče iz tega, saj obstaja Merkur, s katerim naredi lep aspekt in je tudi njen dispozitor. Je v fiksnem, stabilnem in zemeljskem znamenju Bika, kjer o vsem razmišlja počasi in trezno. In nikoli ne dopusti, da ga vodijo drugi ali upravljajo z njegovim načinom razmišljanja. Tako, da se ta čustva z enim dobrim pogovorom in tolažbo počasi spravljajo v red. Merkur se je pravkar začel premikati, ločen od stopnje, na kateri je stal deset dni in razmišljal zelo prizemljeno. Daje nam možnost, da marsikaj, kar se dogaja, vzamemo v svoje roke in spremenimo način razmišljanja ter se ne pustimo, da nas vodi tok. Hkrati pa tukaj ponuja vpogled v realizacijo in dogovor o marsičem, kar je mogoče doseči na materialni in finančni ravni.

Opoldne bo Luna naredila trigon s Plutonom, ki je retrograden in jo zna podpreti. Vaši Duši bo dal moč, da brez strahu naredi vse, kar potrebuje, brez vračanja v neke pretekle čase.

Okrog 18. ure se Luna spremeni v znamenje tehtnice, znamenje vseh odnosov, predvsem partnerskih in čustvenih. Koliko nam je uspelo nekaj spremeniti, popraviti, dogovoriti, izmenjati mnenja ali narediti začetek konca vsega, kar se je dogajalo te dni, se bo pokazalo v naslednjih dveh dneh.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa se še vedno počasi drži Bika, drži se neke stabilnosti, stalnosti, kjer o vsem razmišlja zelo počasi. Ne gre za hitrost razmišljanja, sprejemanje raznih odločitev na hitro. Pravilna pot je počasna, korak za korakom, stokrat pomisliti, da je vse tako prav, a bo tudi trajno. Ker ima vsaka tukaj izrečena in obljubljena beseda globoko težo. Včasih pogosto pogrešamo obljubljeno besedo, ki jo je treba izpolniti in držati do konca.