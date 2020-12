Astrologinja Lenka svetuje: Bodimo previdni ...

Danes izkoristimo, da se obrnemo vase, k sebi, poslušamo svojo intuicijo. Na nič se ne smemo odzivati, kajti čustva so premočna. Luna je še vedno v znamenju Raka, polna najrazličnejših izkušenj, ki so se odvijale v družinskih krogih, polna čustev.

S Plutonom v opoziciji bi morala čim prej opustiti vse stvari, ja, izročiti in nikogar za vsako ceno obdržati ob sebi. Nobenega izsiljevanja, nobenega moledovanja za milosti od nekoga samo zato, da bi bil z njim. In to ustvarja in odpira še večje rane.



In ko pomisli, da se je nekoliko umirila, jo šele nato čaka kvadrat z Marsom iz Ovna in vsa ta ognjena energija, pomešana z vodo, privede do še večje eksplozije. Pojavi se težava; kako ustaviti vse žalitve, vse napete situacije, vse prelite solze. Kdo ima prav in zakaj ima prav? Kdo se je motil in kdo je hotel resnico? In luna ima vso pravico, ker je v svojem domu, Mars pa pravico, ker je tudi v svojem domu. In tako vlečenje vrvi na eno in nato na drugo stran, in tako počasi nastajajo čir na želodcu, različna vnetja in še težje situacije ...



Luna v raku mora biti topla, mirna, polna nežnosti, topline, objemov in tako se bo branila pred vsem in se ne bo odzivala na vsako stvar.



Luna v astrologiji predstavlja tudi ljudi, torej je to tudi preteklo obdobje s trpljenjem, travmami, odrekanjem vsem, kar smo preživeli v preteklem letu.



Zvečer Luna počasi preide v znamenje Leva in takoj vstopi v opozicijo s Saturnom in nas vpraša, ali smo vse lekcije dobro opravili ali bomo vse to ponovili naslednje leto. Novo leto se začne z Luno v opoziciji z Jupitrom, ali ni na začetku preveč pričakovanj in pretiravanja? Bodimo previdni ...



Srečno in zdravo novo leto.