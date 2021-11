Astrologinja Lenka svari pred veliko nevarnostjo za padce, požare in eksplozije

Luna je minila v znamenju Bika, njegove višine in vsega, kar si najbolj želi. A zelo hitro naleti na Saturna, ki omejuje in zadržuje vso to ekstravaganco. Saturn ni za aroganco in za vse, kar ni uporabno ali nima namena. Torej je pretiravanje v kakršni koli obliki danes tukaj zanikano. Čustva so zanikana, ki se lahko čez dan stopnjujejo. Toda včasih je določen postanek ali celo nekaj, česar ni, zadosten pokazatelj, da je nekaj drugega ali druge bolj spoštovano. Ker točno to hoče, spoštovanje, denar, hrano, ne zapravljanja.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Vendar je dan nekako še vedno preusmerjen v tisto energijo škorpijona. Pregloboka energija, ki je zadržala marsikaj globoko v sebi, a to ne more trajati večno. Še posebej ne, ko pride v opozicijo z Uranom kot zdaj, on pa je resnica, on je tisti, ki vse pokaže in ničesar ne skriva. Je pa nestrpen, zato je zdaj in zdaj za minuto je že prepozno. In ta minuta lahko v človeku naredi vse. Tista hitrost, tisti trenutek, če se ne znamo ustaviti, se obvladati, šele potem v opoziciji z Marsom gre vse, vse se prekine, zlomi, prereže. In ali ni bolje, da to nenadzorovano in hitro energijo usmerimo v mir, v tišino in ne dovolimo, da nas čustva popeljejo na negativno stran in nas naredijo najšibkejših.

Zelo neprijeten dan je za vse, kar je povezano z vsemi vrstami komunikacij, cestnim prometom, za pospeševanje hitrosti, previdnost, brez veliko naglice in metanja. Tudi za letalstvo ni dober dan. Še posebej, ko Luna vse to aktivira v četrtek ponoči proti jutru okoli 3:43 min, takrat je velika nevarnost, padcev, zrušitev, požarov, eksplozij. Ena zelo težka noč. In Luna se počasi približuje mrku in tudi dan ali dva prej so dogodki lahko zelo aktivni.

Danes je sreda, dan Merkurja in je v znamenju škorpijona, ni lahka energija, on je tisti, ki vse vidi, sliši, registrira preko svojega skenerja in ne izpusti in ne odpusti zlahka. Zato je najbolje, da smo pomirjeni sami s sabo, da se izognemo vsakemu konfliktu, predvsem pa hitrosti, saj je to danes najbolj kritično.