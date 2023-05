Astrologinja Lenka svari: če to že počnete, počnite z mero

Luna še naprej širi svojo energijo, kot ve in zna v svojem znamenju. To prinaša potrebo po nežnosti, toplini, čustvih in včasih preobčutljivosti.

Opoldne jo bo pričakala Venera v njenem znamenju, kjer je Duša najbolj čustveno napolnjena z vsem. Združitev teh dveh ženskih planetov v ženstvenem in čustvenem znamenju prinaša in prebuja velike potrebe, predvsem pri ženskah, da bi si lahko ustvarile družino ali povečale število družinskih članov. Potreba po velikem darovanju, potreba po veliki ljubezni, ki s svojim obstojem ustvarja življenje in lepoto. Velika prebujena ustvarjalnost, ki se skozi umetnost manifestira in izraža na mnogo načinov. A težava tukaj je pretiravanje v razdajanju sebe drugim, pomoči ali celo prevzemanju vse odgovornosti namesto drugih in pozabljanju nase.

Polepšajte svoj dom s kakšno čudovito rožo, okrasjem, slikami.

Luna tudi gre v sekstil z Uranom, kar daje popolnoma nove in izvirne stvari, ki jih lahko spremenite ne samo v svojem domu, okolju, ampak tudi v sebi. Karkoli počnete, počnite izključno zato, ker se počutite dobro, ne da bi se ozrli nazaj, kdo kaj reče in kdo kaj misli. Kiron je takoj tam, da človeka opomni, naj ne gre predaleč v neka čustva, ki lahko samo prebudijo tiste bolečine, ki so že tako ali tako tam.

In oba moška planeta Mars iz ognjenega leva in Jupiter iz zemeljskega bika, kjer je energija tako močno fokusirana, brez popuščanja in vztrajanja pri tistem, kar si vsak začrta. To je velik pogum in neumnost, ki vodi v vse oblike in vrste promiskuitete. Prisotna je velika samozavest, ki vodi do pretiravanja v vsem, da se veliko tega naredi brez pokritja ali samo zato, ker je oseba tako samozavestna in prepričana vase. Prehitra je lahko poraba denarja za drage stvari, kar lahko vodi v konflikt. Tu je kri tako vroča, da ni premisleka o tem, koliko se gre predaleč in koliko je nekaj realno. Nevarnost same krvavitve.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Če bodo dejanja še naprej potekala v skladu z levovimi potrebami, na odprt, pošten, plemenit način, je mogoče doseči marsikaj lepega. Če bo uporabil nekaj pohlepnih in neetičnih dejanj, ga bo to spravilo v težave. Izkoristimo to športno energijo v tisto najlepše, kar nas danes osrečuje.