Astrologinja Lenka: Stvari popraviti ali pa jih preprosto končati

Luna se je začela pripravljati na mlaj, ki bo jutri zgodaj zjutraj okoli 6. ure zjutraj. Že od jutra je v sekstilu z Marsom, tako da je to še eno dejanje, ki ga je treba hitro zaključiti do jutri.

Merkur iz znamenja dvojčka, je osredotočen na nekatere svoje poslovne cilje, a je v sekstilu z Venero iz znamenja leva. Ena lepa harmonija, ki tako zlahka gre iz srca, iz glave in napolni vse, kar je okoli nas. Kombinacija razuma in želje je nekaj fenomenalnega, ne le za človeka samega, ampak tudi za tiste, ki so nam blizu. Ker je to vidik, kjer se vsi pogovori in dogovori najbolje dosežejo, še posebej s tistimi, ki so nam tako blizu in dragi. Dan, ko se lahko vsi pogovori, ki so ostali nedokončani, kjer je bila komunikacija prekinjena, ne glede na to, kdo je to povzročil, obnovijo in popravijo, to podpira sama Luna iz znamenja dvojčkov.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. Od 7. marca, ko je prestopil v to znamenje, je šel direktno do danes in dosegel stopinjo, ki nakazuje, da v partnerskih odnosih nekaj ni v redu. In zdaj se na tej ravni obrača, da nekatere stvari popravi ali pa jih preprosto konča. Ker kar ni trajno ali kar ne zagotavlja neke stabilne povezave, bo prekinjeno. In njegova retrogradnost bo ostala do 5. novembra, ko bo dosegla 0. stopinjo znamenja rib, vendar se ne bo vrnil v vodnarja.

In kaj zdaj, ko gre nazaj? Katerih lekcij nismo naredili in popravili? Glede na to, da je najbolj intuitivno znamenje in znamenje, ki vse najbolje doseže s poglabljanjem vase, z vero in vizijo, je najbolje prisluhniti sebi in v sebi poiskati tisto, kar je nedokončano ali nedorečeno in narejeno. Le tako lahko vse to najbolje uravnotežimo sami s seboj in z drugimi.