Astrologinja Lenka Stanić: Zdaj je čas, da pripravimo načrt za nekaj večjega

FOTO: Lenka Stanić

Nedelja, dan Sonca. Že sama misel na Sonce nam v nedeljo daje moč, svetlobo, energijo, življenje. Luna je še vedno v znamenju Device, poleg tega pa brska po hiši, pospravlja, čisti, pozablja, zato gremo v preveč podrobnosti. Tudi to lahko spremenimo, da se vsakdanje življenje ne sprevrže v dolgčas. Očistimo stare stvari v omarah, naredimo prostor za nove, še posebej zdaj, ko je Luna še v Devici.Luna je bila polna, toliko stvari se je končalo. Zjutraj jo je nekoliko motil Neptun. Lahko jo zaziba v sanje, k meditaciji, znajo pa jo tudi potegniti v romantično razmišljanje o preteklosti. Luna je dvomljiva, kot da v resnici ne zaupa vsem. Raje se sama prepriča o vsem, kar počne, in tem, kako to delati.Luna čez dan naredi čudovit zemeljski trigon z Marsom iz znamenja Bika, čeprav njegovi nameni tu niso najboljši, Pluton pa iz znamenja Kozoroga. Vendar je to zgoščena energija na materialnih stvareh, na financah, na vsem, kar je oprijemljivo. Zdaj je čas, da pripravimo načrt za nekaj večjega, konstruktivnejšega, kar bo kasneje dalo rezultate v smislu gospodarske perspektive. Ker bo tisto natančno delo, ki gre od znamenja Device, pomagalo Marsu, čeprav tu ni preveč delaven, vendar je mogoče narediti lepe začetke za nekaj, kar bo trajalo v času Plutona v Kozorogu. To daje zelo velik potencial za prihodnost.Toda Lunin dispozitor je Merkur v Vodnarju, ki se je končno odlepil od stojala in šel naravnost. A še vedno je nekje napol zaspan, ni se povsem prebudil, da bi imel jasna stališča in cilje. Še vedno je v njegovi senci do 13. marca, ko bo deloval njegov genialni um. Toda zdaj se drži Jupitra, zato nam vsem daje optimistično obdobje, da ne zapademo v preveč težke misli in depresije.Venera, planet ljubezni, želja, sreče je na vrhuncu. Njej je lepo samo zato, ker je tukaj, ker obstaja, ker je srečna in ker lahko dá svojo lepoto, nas pa osrečuje že njen obstoj na Zemlji. Bodimo vsi Venera, saj smo iz nje narejeni.