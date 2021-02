Astrologinja Lenka Stanić: Zdaj je čas, da se očistimo

Pripravila Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna počasi prehaja v mlaj in povzema vse, kar je aktivirala in naredila ta mesec. V trigonu z Marsom iz Bika in sekstilu z Neptunom iz znamenja Rib je dobila moč, da stvari uresničuje z lahkoto. Neptun bo Luni v Kozorogu dal navdih in domišljijo, ji napolnil dušo ter odvrnil pred negativnim in depresivnim razmišljanjem. Toda Luna ni samo naša duša, zajema tudi občutja, čustva, način odzivanja na vse v življenju, nosi vse karmične spomine in izkušnje celotnega družinskega drevesa.V konjunkciji s Plutonom, vladarjem podzemlja, se dogaja soočenje s preteklimi življenjskimi izkušnjami, z vsemi strahovi in trpljenjem globoko v naši duši. Zdaj je čas, da se očistimo. Pot bo šla skozi Pluton, treba se bo znebiti vseh šibkosti, se ponastaviti in pripraviti na nove začetke. Boleči spomini, prepleteni z ljubosumjem, obsedenostjo in zavistjo, naj se razblinijo. Prej ko sprostimo telo tega bremena, prej bomo slekli masko sovraštva. Hvaležni bomo, saj tako odpremo pot novemu življenju in ga pripeljemo v zdravo in odporno stanje.Retrogradni Merkur se spominja svoje preteklosti, vendar je v trigonu/sekstilu z vozli in tam se lahko spomni nekaterih starodavnih rešitev, ki so globoko v njem. Sonce se počasi približuje stopinji vzvišenosti Neptuna, zato je ves dan obarvan neptunovsko. V sebi lahko odkrijemo talente, za katere nismo niti vedeli. Danes lahko slišimo tudi o osebi na visokem položaju, ki počne nekaj posebnega ali pa je povezana z nekaterimi nezakonitimi stvarmi. Vzdušje dneva je zelo napeto in zahteva, da v to meglo vključimo višje stanje zavesti in ga poskušamo prenesti na druge ter vsako nepričakovano in grobo stvar hitro spremenimo in dobimo pozitiven rezultat. Meditirajte in poskusite najti nekaj, kar vam bo polepšalo dan.