Astrologinja Lenka: Zdaj idej ne manjka, lahko gremo v drugo državo

ss

April začenjamo z Luno v znamenju Strelca, ki na začetku vidi Sonce, sijaj, lepoto, optimizem, preprosto dobro voljo. Tu se zna našaliti in vidi izhod iz vsake težke situacije. Prvi vidik, ki ga ustvari Luna, je trigon s Kironom. Spoznala je, da mora izhajati iz sebe in narediti nekaj tudi za druge ljudi.Tako je res dobro za 1. april, dan, namenjen šalam in lažem. Dan se lahko šali, ker ga dodatno podpira Merkur, ki mu ne manjka smešnic na svoj račun in na račun drugih. V obeh primerih je dispozitor Jupiter, ki zna človeka s čim razveseliti, zlasti ker bo Luna naredila tudi trigon s Soncem, oba pa še sekstil s Saturnom iz Vodnarja. Čas je za dogovor ter načrte za družinske in poslovne priložnosti. Ta konstrukcija in zgradba lahko veljata še za naslednje generacije. Zdaj idej ne manjka, lahko jih obrnemo v drugo državo ali celo začnemo novo življenje v njej, ker je Sonce v znamenju Ovna.Merkur, ki je zdaj v znamenju Rib, omogoča veliko spoznanj in spodbuja intuicijo. Kdor ji zna prisluhniti, ne bo delal usodnih napak v življenju. Merkur je planet govora in govorcev, humorja, pa tudi laži. Podpira ga Pluton, ki mu daje moč, vizijo in nekaj zdravilne moči za nov začetek, saj bo kmalu prešel v novo znamenje.Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on je v Vodnarju, pripravljen na nove ideje, začetke in dobrodelne akcije. Skozi svoj dispozitor Saturn ostane v Vodnarju (pa še na Vodnarjevi stopinji) in naredi sekstil s Soncem iz Ovna in Luno iz Strelca. Ali obstaja večja priložnost od te? Ponujajo se nam možnosti na vseh področjih. Obstajajo angelski pripomočki, da se predamo in pustimo, da nas vodijo v našem notranjem stanju, v podzavest, da nam dajo odgovor, ker ga imamo vsi v sebi, le prisluhniti mu moramo.Danes uresničite svoje številne načrte in želje.