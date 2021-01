Astrologinja Lenka Stanić: Z Uranom ni premišljanja niti poti nazaj

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Dan začnemo z Luno v Devici, danes je nedelja, sončen dan. Luna naredi čudovit trigon z Uranom iz Bika in s Soncem iz Kozoroga. Je aspekt uspeha trdega dela in uresničitve vseh vaših idej.Z Uranom ni premišljanja niti poti nazaj, z njim morate iti takoj in zdaj k uresničitvi, saj le tako uresničuje genialne ideje, še posebej, ker je na šesti stopinji in je to vsak dan delo in vse, kar naredi. Sonce v Kozorogu želi doseči uspeh na vseh področjih, uspeh je zanj zelo pomemben, je ambiciozno vztrajen, že ima načrt in tam želi doseči maksimum. Za vlaganje v nove naložbe, nove začetke.Mesec v Devici je priden, ima svojo navado, rutino, ki jo brez težav izvaja vsak dan. Težava je v občutku in zaupanju vase. Ali si res tako zaslužim, si res tako močno želim, ali gre res tako hitro in uspešno. Občutek manjvrednosti mu preprečuje, da bi lahko dosegel več, da bi zaslužil toliko, kot v resnici zasluži, ker je vedno zadovoljen s tem, kar mu omogoča, da samo preživi. Ni mesto za analizo in vnaprejšnje preračunavanje, koliko se mu izplača zdaj in tukaj, ker lahko to pomanjkanje samozavesti in nezaupanja le pokvari vse tiste dobre priložnosti za uspeh.Zato se moramo ustaviti, okrepiti to notranjo moč, dati več samozavesti svojemu egu, veri, se bolj ceniti, da smo zaslužni in da za svoje delo prinašamo pravo ceno. Še posebej, ker se je Mars danes po skoraj štirih mesecih, ko je začel retrogradno, vrnil na svoj položaj. Šele zdaj se je streznil in prišel iz mačka, prišel je v položaj, ko reče, zdaj lahko delam prav, sprejemam pravilne odločitve, šele zdaj sem dobil svoj pravi položaj, ki mi pripada.