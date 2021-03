Astrologinja Lenka Stanić: Vsi odnosi naj bodo harmonični

ss

Končno je Luna prešla v znamenje Tehtnice in že sama misel na to znamenje nas takoj poveže s planetom Venero. Vsi odnosi naj bodo harmonični, saj si Venera prizadeva za vse, kar daje duši občutek lepote in neobremenjenosti. Ker je dispozitor te Lune Venera, ki je trenutno na višini v znamenju Rib, sta ji najpomembnejša čistost in iskrenost v ljubezni. Ne potrebuje nič drugega kot nežen stisk in objem, topel pogled in čudovito tišino.Saturnova vzvišenost je v Tehtnici, zato nas samodejno veže na trajne odnose. Zdaj ko je Luna v trigonu s Saturnom, to še bolj odpira željo po ohranjanju tradicije in spoštovanju partnerske skupnosti. Ta aspekt od nas zahteva, da dokončamo, česar še nismo, in je povezan z domom in družino. Obljubo, ki smo jo dali sebi ali komu drugemu, moramo izpolniti. Merkur se počasi segreva, prav tako tudi naše misli, zato se počasi sprejemamo in lahko v čudovitem trigonu z Luno združimo občutke in razum. Naredimo kaj konstruktivnega, kar si že nekaj časa želimo, povezano z domom, družino, prijatelji in otroki. Ne zanašajmo se preveč na svojo energijo, ker je obrnjena nekoliko nazaj, torej nas vleče v posteljo in za mizo, polno hrane. Čas je za počitek in načrtovanje, ne še za dejanja in dajanja.Luna, ki počasi tvori zračni trigon z Jupitrom iz znamenja Vodnarja, nas danes pripelje do optimizma in pozitivnosti ter uživanja v vsaki malenkosti. Poskusimo videti in prepoznati le lepoto v vseh in vsem, kar nas obkroža. Zakorakali smo v marec, glasnik pomladi, in to je še en razlog za lepo razpoloženje.