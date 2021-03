Astrologinja Lenka: Vse je prepuščeno romantičnim vibracijam

FOTO: Lenka Stanić

Luna je stopila v znamenje Kozoroga, kjer je kraj tradicije, konservativnosti in karmičnih podedovanih dolgov. Luna se ne želi veseliti in kazati navdušenja. Duša je pod velikim pritiskom, pritiska jo občutek nemoči, pa ne ve, od kod. Ničesar lepega ne vidi, ničesar, kar bi jo razveselilo, zato zapade v apatijo, nezainteresiranost. Pomembno je, da se osami in razčisti nekatere stvari s seboj. Morda je zaradi prizadevanja po ugledu v družbi zanemarila lastna čustva, jih poskušala nadoknaditi z napredovanjem v karieri, namesto da bi se obrnila k domu in bližnjim. A na koncu je njena duša nezadovoljna in nesrečna. Ljudje, ki imajo Luno v Kozorogu ob rojstvu, se zakrčijo in zaprejo, zato morajo razviti pravi del svoje duše in notranje občutke.Danes je nedelja, dan Sonca, ki nadaljuje pot skozi znamenje Rib v družbi Venere in Neptuna. Vse je prepuščeno romantičnim vibracijam. Vse je navdihnjeno z intuicijo in vero. A čeprav je tu nežno in toplo, zanj v tem znamenju ni najboljše mesto. Sonce je naša svetloba, toplota, dan in življenje. S svojimi svetlobnimi angelskimi žarki razsvetli ves planet Zemljo, ne glede na religije, narode in rase nesebično vsem pošilja življenje. Tako naj naše notranje Sonce sije in vsem pošilja toplino, nežnost, podporo in razumevanje, le tako ne bo nepotrebnega tekmovanja, sovraštva in sebičnosti.