Astrologinja Lenka Stanić: Vera in upanje v boljši jutri

Napoved Lenke Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna je dan začela na zadnji stopnji Vodnarja, posadila je seme za tisto, kar je nameravala začeti in spremeniti z mlajem. Skozi mesec bomo začutili veliko sprememb, ampak včasih potrebujemo tako naglo prebujenje. Počasi zapušča celotno družbo, ki je še vedno naklonjena različnim novostim in spremembam. Lunarna faza začenja svojo rast in duša zdaj prehaja v znamenje Rib. Tu si želi miru, tišine, nežnosti, da se posveti nekomu, ki potrebuje pomoč. Dobro bi bilo, če bi našli mir v umetnosti in lastnem ustvarjalnem delu.Nekoliko občutljivejša je, kar je razlog, da je malce osamljena in umaknjena, saj ne dovoli, da bi jo kdo prizadel. Pomagamo lahko marsikomu, ki potrebujejo pomoč, vendar to ni žrtev, temveč dobronamerno dejanje. Sprehodimo se ob vodi, saj je to zelo prijetno za dušo. Naredite si nadvse romantičen dan. Četudi odkrijete skrivnosti, jih zadržite zase, ni jih treba takoj razkriti.Luna bo naredila sekstil z Uranom iz znamenja Bika. Intuicija bo začela delovati za nekaj, kar je povezano z ezoteriko, duhovnostjo in meditacijo. Preberimo nekaj s tega področja, prineslo nam bo nova spoznanja. Z Uranom lahko pride presenečenje z velikim darilom, morda se obeta daljše potovanje, nakup za partnerja, morebiti celo doma ...Saturn v sekstilu s Kironom poskuša vse to uravnotežiti, spraviti v red, ozdraviti vse. Mars iz svojega šibkega položaja Bika z Neptunom naredi sekstil, z nekaj domišljije ali podpore se počasi pripravlja na uspešna dejanja, ki jih bo težko predvideti.Dan je posvečen omogočanju drugim, da s svojim navdihom in ustvarjanjem v odnosih naredijo velike spremembe.