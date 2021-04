Astrologinja Lenka: Veliko breme duše je Luna v izgnanstvu

ss

Luna se zbudi v objemu Plutona in v znamenju Kozoroga. Kakšno veliko breme duše je Luna v izgnanstvu v povezavi z največjim podzemnim hudičem. Obeta se soočenje z nekaterimi strahovi, ki smo jih prinesli na ta svet, in največjimi travmami, ki ždijo v podzavesti. Toda Pluton tudi ve, kdaj se človek ne boji ničesar, niti smrti, same, in mu da potrebno moč za preživetje. Po drugi strani pa vedno obstajajo možnosti manipulacije s Plutonom. Luna okoli 15. ure počasi preide v znamenje Vodnarja. Počutila se bo, kot da je vdihnila prvi dih svobode, brezmejnosti in neomejenosti, in pripravljena bo spet vzleteti.Najprej je imela sekstil z Merkurjem iz Ovna, pri čemer se je začelo vse od začetka. Pravi čas je za dogovor, in ker ga dispozitor vodi do višine in je vse povezano z drugo stopnjo, se obeta večji materialni in finančni dobiček.Sonce je v središču največje vzvišenosti sredi znamenja Ovna, sije kot kralj, in čeprav je usmerjeno samo nase, bi v tej fazi rado pomagalo drugim, da bi tudi ti občutili to moč in sijaj.Venera je že tako naveličana teka in lovljenja idealnega partnerja, vsak dan ji ubeži z izgovorom, ona pa ga ne dohiti.