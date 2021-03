Astrologinja Lenka Stanić: V teh dneh se ne odločimo za nobeno stvar

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Komunikacije so danes na prvem mestu. Zbudili smo se z idejami. Še oči nismo odprli, pa se že pogovarjamo in načrtujemo, kaj bomo danes počeli. Prijatelje kličemo že od ranega jutra in samo zato, da jih slišimo, za pogovore o čemer koli. Ampak vsekakor je na delu razum – Merkur in Luna –, čustva so usklajena, tako da nam ni treba skrbeti, kaj se bomo odločili povedati.Danes je še vedno dan, ki ga povezujeta planeta Sonce in Neptun, zato je nekaj idealizma, vere, sanj in nekaj zmede, dvoumnosti, vendar je dobro, da se v teh dneh ne odločimo za nobeno stvar. Brez nakupov, brez podpisovanja nekaterih dokumentov, brez začetka novega posla. Bolje je, da si podarimo čas za svoje notranje talente, za nekaj, kar smo morda že dolgo načrtovali, in zdaj je pravi čas, da to začnemo. Če smo dobro povezani s svojim notranjim glasom, s potrebami svojega telesa in če mu znamo slediti, je to fenomenalen čas, da uresničimo katere od svojih sanj, ideal, za katerega bi rekli, da v drugih pogojih ni mogoč.Popoldne okoli 16. ure Luna počasi prehaja v znamenje Rib. Ker je že na robu izdiha, se počasi pripravlja na približevanje Soncu in nastaja mlada luna. In še vedno sta v znamenju Rib Venera in Neptun, ki dajeta moč lepote, zasanjanosti, vere, da je v življenju vse tako preprosto in lepo.Danes je četrtek, Jupitrov dan. In kaj je Jupiter drugega kot največja sreča, veliki angel, ki nas varuje, nam pomaga, da dosežemo boljše življenje zase. Povezan je z denarjem, s potovanji, z izobraževanjem. Najpomembneje pa je, da sta njegova morala in etika na prvem mestu, in če ju upoštevamo, smo vedno dobro nagrajeni. Najpomembneje pa je, da je planet upanja, optimizma, vere v boljši jutri, v tisto, česar še nismo videli, in obljublja vse.