Astrologinja Lenka Stanić: V sekundi razvije strast, vendar se še hitreje ohladi

Danes je dan, ko bo več planetov zamenjalo znak, v katerem so, s tem pa se energija spremeni in prenese tudi na vse drugo. Luna počasi končuje svoj krog in svoj cikel za ta mesec v znamenju Dvojčka, kjer je naredila marsikaj prav. Okoli 13.30 preide v znak Raka, da se čustveno preda in počuti topleje. Zasanjana Venera je na zadnji stopnji, v zadnjem znamenju v horoskopu, preplavljena s številnimi izkušnjami, čustvi in ​​komaj čaka, da se 'prerodi' v novo znamenje. Okoli 15. ure zapusti znak, v katerem se je počutila najlepše, in se preseli v znamenje Ovna, kjer bo ostala do 14. aprila. Naveličana zgolj sanjarij se je odločila, da bo vzela stvari v svoje roke. Tu bo bojevita, brez potrpljenja, brez izrazov nežnosti in ženstvenosti. Prva začne akcijo in pogumno vleče poteze. V sekundi razvije strast, vendar se še hitreje ohladi. Tu nima miru, da bi se povezala z drugo osebo. Ker je v izgnanstvu, se ne ceni dovolj, zato išče dokaze pri drugih.



Merkur bo iz znaka Ribe (ves izgubljen in zmeden) z Uranom iz Bika naredil čudovit sekstil. Zdaj obstajata dva planeta, ki sta oba v največjem zatonu. Kaj si lahko skupaj izmislita? Zelo težko je to ugotoviti, vendar bi bilo dobro, če bi se povezala za kakšno duhovno stvar in se dogovorila za dolgoročnejšo pot. Pomaga jima Jupiter, ki vse navdaja z upanjem in vero. To je naš šesti čut, šesta čakra, naša vizualizacija in intuicija. Danes je na višini Neptuna, zato nas lahko prepriča, da bomo vse izpolnili in uresničili. Samo začutite, kar želite, in se s hvaležnostjo prepustite. Danes si res lahko vse predstavljamo in to tudi uresničimo.



V pričakovanju Venere v Ovnu naj bo dan pobarvan rdeče (rdeče rože, vonji, oblačila ...), naj bo osredotočen na šport ali zgolj na sprehod.

