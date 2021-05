Astrologinja Lenka: V nas je upor

ss

Luna je minila v znamenju nekonvencionalnega, svojega Vodnarja, in prosto stopila naprej. Je v fiksnem znamenju, ki ne popušča. Zahteva svobodo in neomejenost, če nam kdo skuša kaj prepovedati. V nas je upor in zdi se, da vsemu nasprotujemo. To bo še posebej izrazito med 14. in 16. uro, ko Luna naredi kvadrat z Uranom. Takrat se prepustimo tišini, ne dovolimo, da nas kdo provocira. Uran namreč prinaša pretrese, zato ne pretresimo duše. Mislimo nase, na svoje telo ...Okoli 19. do 21. ure Luna pride v konjunkcijo s Saturnom, da bi ugotovila, kaj je preživela in trpela. In on iz Vodnarja je ne bo objel in ji zaploskal, kot pričakuje duša, ampak ji bo očital, da se ne zna boriti zase. Dobila bo še eno lekcijo, da moraš v življenju vse narediti sam in biti odgovoren do sebe in do drugih.Sonce je v trmastem in fiksnem znamenju Bika, v kvadratu s svojim učiteljem Saturnom v fiksnem in še bolj trmastem Vodnarju. Zdaj ni pametno meriti moči med očetom in sinom, študentom in učiteljem, avtoriteto in podrejenim. Potrebno je osnovno spoštovanje in ne kljubovanje za vsako ceno. Najboljše je v miru poiskati iskreni del sebe, osamosvojite se, vendar s svojo podporo in brez pričakovanj drugih. Zaradi nesproščenosti se lahko pojavijo težave s hrbtenico, srcem, živci ...Tudi Merkur je v kvadratu z Jupitrom, zato naj pričakovanja ne bodo previsoka, da ne bo razočaranje preveliko. Poiščite pravo mero v sebi, najdite spodbudo in voljo, da vam uspe in da boste ponosni nase.