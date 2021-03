Astrologinja Lenka Stanić: Uživajte v tem čudovitem dnevu, ta kombinacija se bo ponovila šele aprila 2022

ss

Iz sanjskega in romantičnega znamenja Rib smo se zbudili z veliko energije, navdušenja, navdušenja, navdušenja, volje, ker je Luna vstopila v znamenje ovna. Zdaj bi v teh dveh dneh radi nadoknadili izgubljeni čas, a s takšno neprevidnostjo in nepremišljenostjo lahko zelo hitro pridemo v neprijetno situacijo. O vsem, kar počnemo, premislimo vsaj dvakrat. To je tudi dan, ko moramo biti previdni, saj smo preveč samozavestni, nestrpni do drugih in to zlahka povzroči določene iskre.Še posebej, ker bo Luna naredila sekstil z Marsom in ta združitev tako velikega ognja prinese plamen eksplozije. Če smo sposobni delati, sta zmernost in skoncentriranost naklonjeni hitrosti in spretnosti, kar bo prineslo lepe rezultate. Toda včasih ta hitrost postane tako hitra, da nehote poškodujemo koga drugega in sebe. Luna tako naleti na Kirona in pojavijo se rane, pojavi se občutek poškodovanosti, zavrnitve. Spomin na nekaj starih časov in tisti občutek v nas, ali smo bili sprejeti od rojstva ali se ta krivda vleče še danes.Planet Merkur, ki predstavlja naš razum, inteligenco, misli in način razmišljanja in o čem razmišljamo, je končno prišel iz sence po 15. januarju, ko je vstopil vanjo. Do zdaj je bil obrnjen navznoter, ni imel tako jasnih odnosov. Zdaj je dobro samo pravilno sprejemati odločitve, saj vemo, kaj hočemo, zato ne bo nesporazumov. Toda že jutri in pojutrišnjem je ta isti Merkur na zadnjih stopnjah znamenja Vodnarja, potem pa spet ni najboljši trenutek.Pečat na nebu je še vedno spoj Venere in Neptuna in to ozračje je še vedno v znamenju romantike in sanj. Venero je ustvaril ta isti Neptun, on in Uran sta ji dala vso tisto lepoto, nerazumljivost, sanjanje o večni lepoti, zato si jemlje pravico, da se lahko poigra z njenimi občutki, njeno lepoto, jo dviguje in spušča, kot se mu zdi primerno. Kako močna je v obrambi? In tako iskati istega na drugem mestu in čakati, da pride od nekod k nam, pozabimo, da smo pravzaprav to mi. In pravzaprav je vse v nas, iz tega smo narejeni, samo ustaviti se moramo in prisluhniti sebi, na kakšen način in kako priti »do sebe« in do lepote, ki si jo želimo.Uživajte torej v tem čudovitem dnevu, saj se bo ta kombinacija ponovila šele aprila 2022.