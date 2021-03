Astrologinja Lenka Stanić: Uničen dan

Luna se zbudi v trigonu s svojim vodnim Neptunom, ki ji daje malo več pomoči pri žrtvovanju, pomaga bližnjim, se stopi, ko jih zagleda, navdihuje nekaj lepih stvaritev, ki jih bodo osrečile, morda najboljše v kuhinji. Lahko ji pridejo tudi potarnat in odpret svojo dušo, kajti zdaj je pripravljena vse ubogati in vse sprejeti ter tako nadaljevati pot skozi znamenje Raka.



Toda drugi del naše ženske energije, ki ga predstavlja planet Venera, je na samem začetku znamenja Ovna in se mudi na poti proti Soncu. Tu je v svojem izgnanstvu, ne počuti se najbolje, vendar bi rada prevzela moški princip, prevzela moško vlogo tukaj, prehitela to najmočnejše moško načelo. Toda Sonce se bo na svoji višini elegantno odmaknilo od nje in šlo naprej. In tako bodo njene sanje prve, ki bodo zasijale v vseh moških zadevah, se nekje ustavile. Ni slabo, da imamo ženske, ki so zelo uspešne v vseh moških poslih, toda tukaj ni prednostna naloga Venere, da igra moškega, ki lahko pobeli stanovanje, zabije žebelj in zgradi hišo. Vse to je v redu, ampak ali ni bolje, da pomaga in si poišče partnerja, ki bo to naredil zanjo? Sebe mora bolj ceniti in spoštovati, ne sme pričakovati, da jo bodo drugi hvalili, ker ji je uspelo dvigniti najtežji kamen ali ker je največji mišičnjak.



Zelo jo podpira tudi njen dispozitor Mars, ki s Saturnom gradi trigon, zato jo spodbuja, da ima energijo, vztrajnost, moč in da zmore vse.



Pa vendar je Venera narejena iz čarobnega Neptuna in iznajdljivega Urana. Ali ni njena prednostna naloga velika čarovnica, ki bo s svojim strastnim delom nekoliko bolj nežna, bolj subtilna, da bi pritegnila nasprotno stran? Morda bo prva, ki bo drzno oblekla najnovejšo obleko, pokazala nekaj lepega.



A želje kljub temu ne morejo obstajati brez občutkov, Venera pa ne more brez Lune, ki je njena potreba in duša, zato naleti v opozicijo Plutonu, ki jo nauči zelo dobro lekcijo. A ona skače v jezi in polna nervoze, ljubosumja, utrujenosti, očita mu, kako vse počne sama, kako utrujena je, kako si ne more privoščiti užitka, on pa si lahko privošči vse. In tako je dan uničen, da ne rečem, da je bilo mogoče še kaj več od tega. Če bi se držali tistih osnovnih načel, iz katerih smo bili ustvarjeni, da bi jim dali navdih, bi bila naša resnična opora in opora v življenju in bi drage moje uživale v mnogih lepih ženskih stvareh. A vseeno je najpomembneje, da vse počnemo iz ljubezni in medsebojnega razumevanja.

